Ρωσία: Η Ουκρανία στοχοποίησε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Η Ουκρανία στοχοποίησε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων drones, ο Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Ο αξιωματικός έκανε λόγο μέσω Telegram για μεγάλη ζημιά στον αγωγό εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκλήθηκε.

Ο αγωγός αυτός μεταφέρει ρωσικό αργό στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία.

Ουγγαρία: Κανονικά πραγματοποιούνται οι παραδόσεις αργού πετρελαίου

Οι παραδόσεις αργού πετρελαίου στην Ουγγαρία πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος των ουγγρικών διυλιστηρίων Mol, μετά την ανακοίνωση της Ουκρανίας ότι επιτέθηκε κατά του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας.

