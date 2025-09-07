Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Η Ουκρανία στοχοποίησε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Η Ουκρανία στοχοποίησε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ
Η Ουκρανία στοχοποίησε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων drones, ο Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Η Ουκρανία στοχοποίησε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων drones, ο Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Ο αξιωματικός έκανε λόγο μέσω Telegram για μεγάλη ζημιά στον αγωγό εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκλήθηκε.

Ο αγωγός αυτός μεταφέρει ρωσικό αργό στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία.

Ουγγαρία: Κανονικά πραγματοποιούνται οι παραδόσεις αργού πετρελαίου

Οι παραδόσεις αργού πετρελαίου στην Ουγγαρία πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος των ουγγρικών διυλιστηρίων Mol, μετά την ανακοίνωση της Ουκρανίας ότι επιτέθηκε κατά του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο μειώνονται οι φόροι για μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους, φορολογούμενους με παιδιά  - Αναλυτικά παραδείγματα

Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους, τι θα αλλάξει για τους πολίτες

Σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις - Αυξήσεις μισθών για ένστολους, διπλωμάτες

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πετρέλαιο

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider