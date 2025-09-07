Μητσοτάκης: Στα 1,7 δισ. ευρώ το πακέτο στήριξης- Πιθανή επέκταση περιορισμών στα Airbnb

Δεν απέκλεισε τη μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα νησιά τον επόμενο χρόνο. Στόχευση της κυβέρνησης είναι η αύξηση του εισοδήματος. Μπορούμε να μοιράσουμε μέρισμα στους πολίτες. Δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Τη δημοσιονομική δυνατότητα που οδήγησε στη διανομή 1,7 δισ. ευρώ σε μέτρα στήριξης περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, στον απόηχο της χθεσινής ομιλίας του στο Βελλίδιο. Επίσης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε άλλους δήμους της Αθήνας ή σε άλλες πόλεις ή τουριστικούς περιορισμούς η απαγόρευση έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) που φέτος ισχύει στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της πρωτεύουσας επισημαίνοντας πως εξετάζονται τα δεδομένα και οι αποφάσεις θα ληφθούν εντός των επιμένων 2 μηνών. Δεν απέκλεισε επίσης τη μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα νησιά τον επόμενο χρόνο.

Για τα μέτρα στήριξης επισήμανε ότι είμαστε στον αντίθετο δρόμο από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς υιοθετούν μέτρα λιτότητας, αλλά δεν μπορούν να διατεθούν επιπλέον πόροι «γιατί θα σήμαινε παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων». «Δεν μπορείς να έχεις και τον 13ο μισθό και τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώσαμε». Ανέφερε επίσης ότι το κόστος για τον 13ο μισθό που ζητά η αντιπολίτευση κυμαίνεται από 1,3 ως 1,4 δισ. ευρώ.

Στόχος η στήριξη των οικογενειών με παιδιά

Όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας στο ράφι, αλλά και τις φοροελαφρύνσεις, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών με παιδιά. «Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, που έχει βγει στην αγορά εργασίας, με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ τολμηρό». Συμπλήρωσε ότι η στόχευση της κυβέρνησης είναι η αύξηση του εισοδήματος, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το όφελος για τα νοικοκυριά. «Η μάχη κατά της ακρίβειας σημαίνει παρεμβάσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, για να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Δεν αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού

Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για την προοπτική αλλαγής του εκλογικού νόμου, καθώς και για την πιθανότητα συνεργασίας με κάποιο άλλο κυβέρνησης αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι «δεν έχω καμία πρόθεση να τον αλλάξω. Δεν θέλω να αλλάξω τους κανόνες του παιχνιδιού... πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και αυτή θα είναι η επιδίωξη των επόμενων εκλογών. Προτεραιότητα, ανέφερε, είναι η υλοποίηση του πολιτικού μας προγράμματος και όχι οι εκλογές του 2027. Δεν γνωρίζουμε το πολιτικό τοπίο στον χρόνο των εκλογών για να μιλήσουμε για κυβερνήσεις συνεργασίας από τώρα, συνόψισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή».

Ικανοποιούμε το αίτημα για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Ως ένα διαχρονικό αίτημα 670.000 συνταξιούχων, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τη μείωση και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε ορίζοντα διετίας, προσθέτοντας ότι «πλέον είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε». Ανέφερε ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και πρόσθεσε ότι «ξέρουμε ότι οι συνταξιούχοι μας περνάνε δύσκολα». Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε ότι δεν κοιτάμε μόνο το εισόδημα, αλλά και τις δαπάνες, ενώ έκανε αναφορά στους 200.000 συνταξιούχους που έχουν τώρα συμπληρωματικό εισόδημα, επειδή εργάζονται νόμιμα.

Η Κύπρος να το αποδείξει έμπρακτα

Για το θέμα της εμπλοκής της ηλεκτρική διασύνδεσης με την Κύπρο, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Πρόσθεσε όμως ότι για να γίνει το έργο, η κυπριακή πλευρά θα πρέπει αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Και συμπλήρωσε ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο.

Κερδίζουμε κάθε μέρα τη μάχη κατά της παραβατικότητας

Με αφορμή την πρόσφατη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, ο πρωθυπουργός δέχθηκε ερώτημα για την έξαρση της εγκληματικότητας, που δεν συνάδει με προηγούμενες εξαγγελίες του περί «νόμου και τάξης». Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «κερδίζουμε κάθε μέρα τη μάχη κατά της παραβατικότητας» και ανέφερε ως καλύτερη απόδειξη την αποκάλυψη τόσων κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος από το ελληνικό FBI. «Δείτε ακόμα και στον χώρο του ποδοσφαίρου τι έχει γίνει, οι ΠΑΕ έχουν κάνει βήματα προόδου, θυμάστε είχαμε αναγκαστεί να κλείσουμε τα γήπεδα. Αποκαλύφθηκαν κυκλώματα διαφθοράς στο Δημόσιο, όλα αυτά είναι επιτυχίες. Σήμερα δεν υπάρχει κατάληψη ενεργή σε ελληνικό πανεπιστήμιο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης έκανε αναφορά στον νέο Κ.Ο.Κ που επέφερε μεγάλη αυστηροποίηση των ποινών και στα συστήματα τεχνολογίας. «Θα κερδίσουμε όλες τις μάχες; Όχι. Αλλά θα συνεχίσουμε», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Θέλουμε εμείς να καθορίζουμε ποιος θα έρθει στην πατρίδα μας

Για το θέμα των μεταναστευτικών ροών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι από την κρίση του Έβρου, είχε αναφέρει ότι «πρέπει να ακολουθήσουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, με βάση την προστασία των συνόρων μας». Συμπλήρωσε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, για να περιορίσει την παράνομη μετανάστευση εντός της πατρίδας μας. Ανέφερε επίσης, ότι τα μέτρα για τον περιορισμό των αφίξεων από τη Λιβύη απέδωσαν. «Θέλουμε εμείς να καθορίζουμε ποιος θα έρθει στην πατρίδα μας και όχι οι διακινητές».

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. «Χρειαζόμαστε βίζες για φοιτητές, για την τεχνολογία, για τον αγροτικό τομέα. Δρομολογούμε τις διαδικασίες. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα επεκτείνουμε το μέτρο για τις αιτήσεις ασύλου», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

ΜΜΕ και επιχειρηματικά συμφέροντα λειτουργούν ως χρυσοί χορηγοί του κ. Τσίπρα

Η πιθανολογούμενη επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ήταν ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν στον πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα αφορά την Κεντροαριστερά». Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι αντί να κάνει αυτοκριτική, ζητά από τους πολίτες να την κάνουν. «Απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν πιστεύω ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα στις εκλογές, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών». Επίσης θετική ήταν η απάντηση του κ. Μητσοτάκη στο αν επιχειρηματικά συμφέροντα προωθούν την επιστροφή Τσίπρα, δηλώνοντας «ναι, υπάρχουν μέσα ενημέρωσης και επιχειρηματικά συμφέροντα που λειτουργούν ως χρυσοί χορηγοί του κ. Τσίπρα».

Ελληνικό μπλόκο στην Τουρκία στο SAFE όσο υπάρχει το casus belli

Ερωτηθείς για την κατάσταση στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιδίωξή του είναι «τα ήρεμα νερά, αλλά από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς να κάνω εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία της χώρας». Χαρακτήρισε δε, την οριοθέτηση των Θαλασσίων Πάρκων ως «άσκηση κυριαρχίας της χώρας μας». Τόνισε μάλιστα, ότι «το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία», καθώς όσο θα υπάρχει η Ελλάδα θα μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ δεν θα είχε αποτέλεσμα

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μειώσεις φόρων που θεωρούνται «άδικοι», όπως ο ΕΝΦΙΑ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα. «Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%», ανέφερε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα κατάργησης, καθώς «θα ήταν κατά κάποιο τρόπο και άδικο». Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής επαρχίας, χαρακτηρίζοντας πλέον τη ζωή στο χωριό «πιο βατή και εύκολη».

Πρόσθεσε ότι έχει υπάρξει μείωση στον ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Όμως, τόνισε ότι περαιτέρω μείωση δεν θα είχε αποτέλεσμα. «Θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να καρπωθούν το κέρδος και η μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα θα είχε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος».

Μια κυβέρνηση στον 7ο χρόνο θητείας θα υποστεί κάποια φθορά

Με βάση την δημοσκοπική «κόπωση» που δείχνει η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «προφανώς μια κυβέρνηση στον 7ο χρόνο της θητείας της θα υποστεί κάποια φθορά. Παραμένουμε όμως κυρίαρχη δύναμη με διαφορά πάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητήσαμε το 2019 και το 2023». Τόνισε ότι απέχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές, και ως εκ τούτου δεν προβληματίζεται από τώρα το 2027. Σε διαφορετική περίπτωση, ανέφερε ο πρωθυπουργός «θα πατούσα φρένο στις μεταρρυθμίσεις. Δεν θα τις βάλω στην άκρη, για να προωθήσω φιλολαϊκά μέτρα». Τέλος, ανέφερε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη για όλα τα σκάνδαλα.

Σε ακόλουθη σχετική ερώτηση ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Έχω συμβόλαιο τετραετίας με τους πολίτες. Η πολιτική «κουζίνα» μπορεί να αφορά τους θαμώνες της πλατείας Κολωνακίου. Δεν έχω ψύχωση να κάνω τρίτη τετραετία. Αν έρθει, καλώς να έρθει», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ερώτημα για τα σενάρια αποχώρησής του και μεταβίβασης της ηγεσίας της ΝΔ.

Πρόβλημα μίας ταχέως εξελισσόμενης οικονομίας το στεγαστικό

Ως ένα «πρόβλημα μίας ταχέως εξελισσόμενης οικονομίας», χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός το στεγαστικό και την στεγαστική κρίση που υποβόσκει στην χώρα - «το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχουμε πάρει μέτρα για το στεγαστικό, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν την ευκαιρία σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Έχουμε πολλά κλειστά ακίνητα. Είμαι ανοιχτός στο να επεκτείνω τους περιορισμούς για την βραχυχρόνια μίσθωση». Παράλληλα χαρακτήρισε πολύ σημαντική την επιδότηση ενοικίου Η επιδότηση ενοικίου είναι πια πολύ σημαντική και πρόσθεσε ότι 2.500 ευρώ είναι πολύ σημαντική ελάφρυνση, είναι 5.000 αν συγκατοικήσουν δύο και 7.500 τον χρόνο αν συγκατοικήσουν τρεις.

Τεράστιο και μακροπρόθεσμο πρόβλημα το δημογραφικό

Ως ένα ένα τεράστιο, μακροπρόθεσμο πρόβλημα, που αφορά όλο τον δυτικό κόσμο, χαρακτήρισε το δημογραφικό ο πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε «δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά κοινωνικό ζήτημα» και έφερε ως παράδειγμα τη Νότια Κορέα γεννιέται κάτω από ένα παιδί κατά μέσο όρο. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην καθιέρωση του επιδόματος γέννησης, το οποίο χαρακτήρισε ως «μια πρώτη στήριξη», ενώ έκανε αναφορά στην αύξηση των vouchers για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

«Η φορολογική μας μεταρρύθμιση είναι μήνυμα στις οικογένειες. Σας ακούμε, ξέρουμε ότι έχει ανέβει το κόστος ζωής», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το δημογραφικό έχει και τη διάσταση της τρίτης ηλικίας. «Παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι επέλεξαν να εργάζονται σήμερα, γιατί δεν τους κόψαμε τη σύνταξη». Και κατέληξε αναφέροντας ότι καμία χώρα δεν έχει βρει το μαγικό κουμπί για να λύσει το δημογραφικό.

Δεν συζητά κανείς αυτή τη στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών

Σε ερώτηση για τα μη-κρατικά πανεπιστήμια, την κριτική που δέχεται σχετικά η κυβέρνηση και για το εθνικό απολυτήριο ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για τη ΝΔ η θεσμοθέτηση και υλοποίηση των μη-κερδοσκοπικών μη-κρατικών πανεπιστημίων έχει ταυτοτικό χαρακτήρα και αισθάνεται υπερήφανος για το πώς προχωρά η διαδικασία με αυστηρά κριτήρια.

Μίλησε για μεταρρύθμιση με πολύ μεγάλο θετικό αναπτυξιακό πρόσημο και πρόσθεσε ότι και το Χάρβαρντ και το Γιέιλ έχουν έρθει στην Ελλάδα μέσα από συνεργασίες με δημόσια πανεπιστήμια. Επεσήμανε ότι αποδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων. Ανέλυσε το όραμά του για το ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο όπως είπε, αλλάζει όψη και τόνισε ότι σε αυτό έρχεται να προστεθεί ότι φέτος η χρονιά ξεκινά χωρίς καμία κατάληψη.

Δεν συζητά κανείς αυτή τη στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων διευκρίνισε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι πρέπει το Λύκειο να αναδειχθεί ως ένας αυτοτελής εκπαιδευτικός πόλος κι αυτή η συζήτηση είναι που έχει ανοίξει. «Με απασχολεί πολύ το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εκπαιδευτική διαδικασία», τόνισε, επίσης υπογραμμίζοντας ότι η καλύτερη αξιοποίησή της αποτελεί στόχο όπως όμως, και η πρόβλεψη και αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων.

Γίνεται σπουδαία δουλειά με τα περιφερειακά σχέδια ανασυγκρότησης

Για τα μέτρα για την ύπαιθρο και το αν αρκούν ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τη διπλή σύγκλιση τόσο με την Ευρώπη όσο και τη σύγκλιση των περιφερειών, οι οποίες υπολείπονται σε σχέση με τις περιφέρειες που είναι πιο ανεπτυγμένες.

Είπε ότι γίνεται σπουδαία δουλειά με τα περιφερειακά σχέδια ανασυγκρότησης που αποδίδει καρπούς μαζί με μια λογοδοσία από πλευρά κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Δυτικής Ελλάδας και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν διαφορά στις υποδομές της περιφερειακής οικονομίας. Ανέφερε ότι ιδιαίτερη σημασία έχει το σύστημα διαχείρισης νερού, οι βιώσιμες καλλιέργειες, η υποστήριξη της κτηνοτροφίας αλλά και ο Τουρισμός και μίλησε για νέες ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης.

Μίλησε για σημαντική παρέμβαση όσον αφορά εκείνη της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά και σε διευκρινιστική ερώτηση για τον Έβρο είπε ότι υπάρχει ειδικό πλαίσιο με σημαντικά έργα υποδομής που στηρίζουν την τοπική κοινωνία.

Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του

Ερωτηθείς για την στάση των κ.κ. Σαμαρά και Καραμανλή έναντι της ΝΔ, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα, εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Είναι πολύ νωπό ακόμα». Χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ως το «μόνο παράγοντα πολιτικής σταθερότητας στη χώρα» και εξέφρασε την πίστη του ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει.

Διαχρονικό πρόβλημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «δεν γίνεται το διαχρονικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να το χρεωθεί μόνο μία κυβέρνηση» και πρόσθεσε ότι «σε μας πέφτει ο κλήρος να το λύσουμε». Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αναλαμβάνει ακέραιη την ευθύνη για το ότι αυτά τα έξι χρόνια, «που δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό που θα θέλαμε». Πρόσθεσε ότι «όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, αποφασίσαμε την κατάργησή του» και συμπλήρωσε ότι «θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, πήραμε ήδη 20 εκατ ευρώ. Ξεκινήσαμε από τα «μεγάλα ψάρια» και προχωράμε με τον έλεγχο άλλων 5.000 ΑΦΜ».

Τόνισε ότι από κοινωνία πελατών πρέπει να γίνουμε κοινωνία πολιτών. και πρόσθεσε ότι «διορθώνουμε το λάθος μας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι« ως κυβερνητική πλειοψηφία δεν πιστεύαμε, ότι συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής». Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ο ΟΠΕΚΕΠΕ σημαίνει την αποτυχία του επιτελικού κράτους είπε: «Εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης εκτός του επιτελικού κράτους. Διότι οτιδήποτε άλλο, εμένα με παραπέμπει σε συνθήκες που από πλευράς χρηστής διοίκησης δεν μπορώ να τις αποδεχτώ».