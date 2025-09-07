Ειδήσεις | Ελλάδα

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Κανονικά τα δρομολόγια

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Κανονικά τα δρομολόγια
«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει η εταιρεία Thema.

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, ύστερα από το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε σε πλήρη λειτουργία και τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετρό Θεσσαλονίκης

