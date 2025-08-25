Ειδήσεις | Ελλάδα

Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης σε Πορτογαλία και Ισπανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης σε Πορτογαλία και Ισπανία
«Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζει να συνδράμει ενεργά η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην Πορτογαλία επιχειρούν ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 ενώ στην Ισπανία 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Όπως τονίζει ο κ. Κεφαλογιάννης, τόσο τα Canadair, όσο και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές έως τις 28 Αυγούστου, συνεχίζοντας να ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

«Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες για τους πολίτες

Σε διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο - Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο και υπερωρίες

Ζητούνται τσοπάνηδες σε ρόλο πυροσβέστη! Να γιατί καίγονται τόσα πολλά χωριά και πόλεις φέτος

tags:
Πυρκαγιά
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γιάννης Κεφαλογιάννης
Πορτογαλία
Ισπανία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider