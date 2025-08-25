Ειδήσεις | Ελλάδα

Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Τετράωρη στάση εργασίας στις 28/8 - Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν

Newsroom
Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Τετράωρη στάση εργασίας στις 28/8 - Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν
Με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30 καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 24ωρη απεργία της 28ης Αυγούστου του 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

* Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

* Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών και Πρωθυπουργούς.

* Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

* Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

* Νοσοκομειακές πτήσεις.

* Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

* Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

