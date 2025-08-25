Εγκαίνια Ιατρείου του 3ου Ειδικού Τμήματος Εθνοφυλακής (3ου ΕΤΕΘ) – Λαγκάδα Χίου

Πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, τα εγκαίνια του νέου Ιατρείου του 3ου Ειδικού Τμήματος Εθνοφυλακής (3ου ΕΤΕΘ), στο Στρατόπεδο "ΑΝΤΧΗ (ΠΖ) Νικολάου Κατούντα", στη Λαγκάδα Χίου.

Η AHEPA Ελλάδος υποστήριξε θερμά την πρωτοβουλία της μητρικής Οργάνωσης AHEPA των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία συνέδραμε οικονομικά με το ποσό των 60.000 ευρώ για την ανακατασκευή και λειτουργική αποκατάσταση του Ιατρείου.

Παράλληλα, η AHEPA Ελλάδος εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την εταιρεία EYEONIX και τον αδελφό Νίκο Χατζή για τη γενναιόδωρη συνεισφορά των 6.000 ευρώ, ποσό που κάλυψε το υπολειπόμενο κόστος και κατέστησε εφικτή την πλήρη αποπεράτωση του έργου. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους:

• ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος,

• ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Θανάσης Δαβάκης,

• ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης,

• ο Βουλευτής Χίου και πρώην Υπουργός, κ. Νότης Μηταράκης,

ο Πρώην Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA, κ. Σάββας Τσίβικος,

• και ο Κυβερνήτης της AHEPA Ελλάδος, κ. Νίκος Δημητρόπουλος.

Το νέο Ιατρείο του 3ου Ειδικού Τμήματος Εθνοφυλακής (3ου ΕΤΕΘ) αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της ισχυρής σύνδεσης της Ομογένειας με την Ελλάδα, καθώς και της σταθερής προσήλωσης της AHEPA στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών σε παραμεθόριες περιοχές.

Η AHEPA συνεχίζει το πολυσχιδές και πολυεπίπεδο έργο της με συνέπεια, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και τον δεσμό μεταξύ Ελληνισμού και πατρίδας.