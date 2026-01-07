Συρία: Ο στρατός άρχισε να βομβαρδίζει τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου

Σποραδικές συγκρούσεις σ' αυτή την πόλη φέρουν αντιμέτωπες τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους, οι οποίοι ελέγχουν δύο συνοικίες, την επομένη βιαιοτήτων που στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους.

Ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει με πυρά πυροβολικού τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου, στη βόρεια Συρία, μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει στους κατοίκους τους για να τις εγκαταλείψουν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.

Οι συριακές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει πως αυτές οι δύο συνοικίες, που ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις, θα θεωρηθούν από τις 15:00 (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) «στρατιωτική ζώνη» και είχαν ορίσει δύο «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» μέσω των οποίων διέφυγαν προηγουμένως χιλιάδες άμαχοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μεγάλο αριθμό οικογενειών με παιδιά να εγκαταλείπουν τις κουρδικές συνοικίες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας. Οι άμαχοι κρατούσαν αποσκευές και μερικοί έκλαιγαν.

«Οι συνοικίες Σέιχ Μασούντ και Ασραφίγια θα θεωρούνται στρατιωτική ζώνη από τις 15:00 τοπική ώρα» (14:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο συριακός στρατός διευκρινίζοντας ότι ορίσθηκαν δύο «ανθρωπιστικοί διάδρομοι» για τη διαφυγή των αμάχων πριν από την προθεσμία αυτή.

«Όλες οι θέσεις των (κυρίως κουρδικών) Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (FDS) στις συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μασούντ θα αποτελούν θεμιτό στόχο για το στρατό», υπογράμμισε αυτός ο τελευταίος σε ανακοίνση που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Οι συγκρούσεις, που ξέσπασαν χθες, Τρίτη, είναι οι πιο σφοδρές ανάμεσα στη συριακή εξουσία και τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να εφαρμόσουν τη συμφωνία που υπογράφηκε το Μάρτιο και προβλέπει την ενσωμάτωση των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης στους κόλπους του νέου συριακού κράτους.

Μια υψηλόβαθμη αξιωματούχος των Κούρδων, η Ελχάμ Άχμεντ, κατηγόρησε τις συριακές αρχές ότι διεξάγουν «ένα γενοκτονικό πόλεμο» εναντίον των Κούρδων και τις κάλεσε «να επιλύσουν τα προβλήματα μέσω του διαλόγου».

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για βομβαρδισμούς σήμερα το πρωί από τις κουρδικές συνοικίες εναντίον ζωνών που ελέγχονται από τις κυβερνητικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι αυτές οι τελευταίες απάντησαν.

Ο αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής αρχής στη Δαμασκό, ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δύο κουρδικές συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μασούντ είναι «περικυκλωμένες».

Ο ίδιος διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκε βομβαρδισμός απ' αυτές τις ζώνες, υπογραμμίζοντας ότι ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας (Ασαγίς), «οι οποίες δεν διαθέτουν παρά ελαφρά όπλα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ