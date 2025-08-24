Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος θα είναι καιρός τη Δευτέρα με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 32 με 33, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πρόγνωση για Τρίτη

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Καιρός: Πρόγνωση για Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Καιρός: Πρόγνωση για Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.