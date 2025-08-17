Φον ντερ Λάιεν: Πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία Ουκρανίας και Ευρώπης

Η Ουκρανία πρέπει επίσης να μπορεί να διατηρήσει την εδαφική της κυριαρχία, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι.

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν στις Βρυξέλλες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Χαίρομαι που θα συνοδεύσω τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον αύριο,» δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στην αρχή του λόγου της και πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε για όσο χρειαστεί».

Όπως τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης.

Η Ουκρανία πρέπει επίσης να μπορεί να διατηρήσει την εδαφική της κυριαρχία, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της – συμπεριλαμβανομένων της ένταξής της σε διεθνείς οργανισμούς και της λήψης βοήθειας από άλλες χώρες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι καλωσορίζει τη διάθεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει σε "εγγυήσεις ασφαλείας" παρόμοιες με το Άρθρο 5.

Το Άρθρο 5 αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του οργανισμού δεσμεύονται να υπερασπιστούν οποιοδήποτε άλλο μέλος δεχθεί επίθεση.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ είναι "έτοιμη να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί". Προσθέτει ότι η άμυνα της Ευρώπης αποτελεί ευθύνη της ίδιας.

Ανέφερε επίσης ότι οι αμυντικές ανάγκες των κρατών-μελών μπορούν να καλυφθούν, και ανακοινώνει ότι θα επισκεφθεί τις χώρες-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τις επόμενες εβδομάδες.

Επίσης η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την πορεία της Ουκρανίας προς ένταξη στην ΕΕ.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας. «Αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται από την Ουκρανία και μόνο από την Ουκρανία. Αυτές οι αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι.»

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία.

Ζελένσκι: Αδύνατον να παραχωρηθεί ουκρανικό έδαφος

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την ΕΕ για τη στήριξη που έχει δείξει προς την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου.

Ανέφερε ότι είναι σημαντικό να μιλούν από κοινού και ότι «η Ουάσινγκτον είναι μαζί μας». Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσουν ότι πρέπει να συζητήσουν στον Λευκό Οίκο αύριο.

«Αυτή η ενότητα βοηθά στο να επιτευχθεί η πραγματική ειρήνη,» πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε όλες», προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν όλες, αν είναι τόσες όσες έχουν ακουστεί.

Αναφέρει ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών, γι’ αυτό χρειάζεται μια εκεχειρία ώστε να εργαστούν γρήγορα για μια τελική συμφωνία. Ως εκ τούτου, «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινούν από τη σημερινή γραμμή του μετώπου είναι απαραίτητες, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε ξανά ότι το ουκρανικό σύνταγμα καθιστά αδύνατο να παραχωρηθεί έδαφος - και ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε τριμερή σύνοδο.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι είναι επίσης σημαντικό οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μαζί με την Ευρώπη.

«Χρειαζόμαστε ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ,» πρόσθεσε, αναφερόμενος στην οδηγία του ΝΑΤΟ που προβλέπει ότι τα μέλη θα υποστηρίζουν τα άλλα μέλη αν δεχτούν επίθεση.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι αυτός και η φον ντερ Λάιεν συζήτησαν για την άμυνα, προτού την ευχαριστήσει για τη βοήθεια σχετικά με τα drones, καθώς και για τον τελευταίο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Οι κυρώσεις δείχνουν ότι είμαστε σοβαροί,» πρόσθεσε.

Τέλος, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δυο τους συζήτησαν και για τα παιδιά ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά σύντομα. «Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας,» κατέληξε, προτού ξεκινήσουν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην αίθουσα.

