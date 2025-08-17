Μακρόν: Αν δείξουμε αδυναμία στρώνουμε το έδαφος για μελλοντική σύγκρουση

Αν δεν είμαστε ισχυροί σήμερα, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η ομάδα των Ευρωπαίων ηγετών συνομίλησε για λίγο περισσότερο από δύο ώρες και συζήτησε τις προτεραιότητες που σκοπεύουν να θίξουν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αύριο.

Ο Μακρόν ανέφερε ότι θέλουν να υπενθυμίσουν στον Τραμπ «τι ενώνει τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την ΕΕ» – επικαλούμενος την κοινή τους επιθυμία για ειρήνη και για σεβασμό του «διεθνούς δικαίου και της εδαφικής κυριαρχίας» από τη Ρωσία.

Πρόσθεσε ότι η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» επανέλαβε πως «δεν μπορούμε να έχουμε εδαφικές συζητήσεις χωρίς τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Ουκρανίας».

«Το σχέδιό μας είναι να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο, επαναλαμβάνοντας ποιοι βρίσκονται στο πλευρό της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου», είπε.

Ο Μακρόν συνέχισε, προειδοποιώντας ότι η επίδειξη αδυναμίας αυτή τη στιγμή ενέχει τον κίνδυνο να «στρώσει το έδαφος για μελλοντική σύγκρουση» – επισημαίνοντας, όπως λέει, την προηγούμενη απροθυμία της Ρωσίας να σεβαστεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες.

Πρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα να περάσουμε σε μια «νέα διπλωματική φάση» για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος συμπλήρωσε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένη με την τρέχουσα σύγκρουση και ότι οι ηγέτες της πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εκπροσωπούν καλύτερα τους πολίτες τους.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε: «Όχι» και επανέλαβε την ανάγκη η Ουκρανία να διαθέτει έναν ισχυρό στρατό.

Αναφερόμενος στη συνάντηση της επόμενης ημέρας με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν δήλωσε ότι η ομάδα θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο το ερώτημα πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία.

«Αν δεν είμαστε ισχυροί σήμερα, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο», σημείωσε.

Φωτογραφία @AP