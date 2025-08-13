Συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά - Διαδοχικά 112

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει από χτες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το μεσημέρι, δασική και χαμηλή βλάστηση στη βορειοδυτική Χίο.

Σε πύρινο κλοιό παραμένουν για ακόμη ένα 24ωρο πολλές περιοχές της Ελλάδας, με Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά να βρίσκονται στο επίκεντρο όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της φωτιάς, δίνοντας μεγάλη μάχη με τις φλόγες ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην Αχαΐα

Οι πύρινες γλώσσες έχουν κυκλώσει την Πάτρα, με τη μεγάλη φωτιά που καίει για δεύτερη ημέρα στην Αχαΐα να μη δίνει σημάδια υποχώρησης, τουλάχιστον όχι πριν φτάσει στη θάλασσα. Όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής, προειδοποιώντας πως οι φλόγες πλησιάζουν το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Το κύριο μέτωπο εκτείνεται, όπως ενημερώνει ο ίδιος από τα Μποζαΐτικα μέχρι και το ανατολικό διαμέρισμα, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους ίδιους τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις. «Η κατάσταση είναι τραγική» περιγράφει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο.

Υπογραμμίζει πως, η ενίσχυση των εναέριων μέσων είναι επιτακτική για την κατάσβεση, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες που φτάνουν από τα 10 έως και τα 20 μέτρα. «Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)» σημειώνει για να εξηγήσει πως ήταν πολύ λίγα τα πτητικά μέσα που έσπευσαν για να επιχειρήσουν στην περιοχή. «Αυτή η φωτιά έκαψε τον μισό Νομό Αχαΐας και τελικά έσβησε στη θάλασσα» όπως επισημαίνει, ενώ βγάζει κραυγή αγωνίας πως «θα καεί η Πάτρα».

Μέχρι στιγμής, αναφέρει πως έχουν καεί σπίτια σε πολλούς οικισμούς, χωρίς ακόμη να είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη. «Το πρώτο που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή και φυσικά οι περιουσίες των ανθρώπων και το περιβάλλον» τονίζει. Οι πολίτες που εκκένωσαν φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε δύο σχολεία, δύο δηματικά διαμερίσματα, τον ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου, ενώ υπάρχει επίσης πρόβλεψη για νερά και φαγητό.

Συνεχείς είναι οι ανακοινώσεις του Δήμου Πατρέων, με τις οποίες ενημερώνει, αλλά και επικαιροποιεί την πληροφόρηση για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Με νέα ανακοίνωσή του αναφέρει: «Για την εξυπηρέτηση των πρώτων άμεσων αναγκών των δημοτών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που καίνε ακόμη στην περιοχή, ο Δήμος Πατρέων έχει θέσει σε λειτουργία τον Δημοτικό Ξενώνα για την φιλοξενία των κατοίκων που έχουν ανάγκη.

Στον Ξενώνα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μπουκαούρη 100, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους φιλοξενίας, σίτισης και διαμονής. Στο Ανατολικό και στο Νότιο Διαμερίσματα συγκεντρώνονται επίσης νερά και τρόφιμα για τους κατοίκους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, οι πρόεδροι των κοινοτήτων των Βραχνεΐκων, Τσουκαλεϊκών, Καμινίων και Θεριανού διανέμουν εμφιαλωμένα νερά στις Τοπικές Κοινότητες, ενώ νερά θα παραδοθούν στους πυροσβέστες και όσους βοηθούν στην κατάσβεση.

Πρέβεζα: Μάχη σε δύο μέτωπα – «Μπαράζ» από το 112 για εκκενώσεις

Σε δύο μέτωπα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Με το πρώτο φως άρχισαν να πετούν εναέρια μέσα και να κάνουν ρίψεις νερού την ώρα που στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα.

Αργά το μεσημέρι, οι αρχές προχωρούν σε προληπτική εκκένωση οικισμών, ενώ ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης, έχει ζητήσει να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Απανωτά μηνύματα 112 έχουν σταλεί για εκκενώσεις των οικισμών της Παλαιάς και Νέας Φιλιππιάδας προς Άρτα, των περιοχών Κλεισούρα, Δρυμώνας, Άνω Δρυμώνας και Βαθύ προς Ιωάννινα.

Επίσης, τα καλέσματα για εκκενώσεις συνεχίστηκαν καθώς στάλθηκαν 112 για Γοργόμυλο, Νέο Γοργόμυλο, Βαθύ και Τσαγκαρόπουλο καλώντας σε εκκένωση προς Πέντε Πηγάδια και για όσους βρίσκονται στο Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα. Επιπλέον, όσοι είναι στις περιοχές Κερασώνας και Αγία Παρασκευή Πρεβέζης καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα.

Χίος: Στοίχημα να μην περάσει η φωτιά στα Χάλανδρα

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Χίο, σε δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι της Τετάρτης επικεντρώνεται στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μην φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη. Tο πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο, που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν για αρκετές ημέρες τα χωριά της βορειοδυτικής Χίου που επλήγησαν από τη συνεχιζόμενη καταστροφική πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον 150 καμένους στύλους ηλεκτροδότησης και η αποκατάστασή τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό, διαδικασία που θα απαιτήσει τουλάχιστον 3 με 4 ημέρες.

Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν πάνω από 7 έως 10 μέρες για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Κι όλα αυτά ενώ δεν αποκλείεται η κατάσταση να επιδεινωθεί, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει με ανοιχτά μέτωπα.

Προκειμένου πάντως να επιταχυνθούν οι εργασίες επανηλεκτροδότησης, στη βορειοδυτική Χίο έρχονται συνεργεία ενίσχυσης από τη Βόρεια Ελλάδα, αποτελούμενα από 40 τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ. Ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων της Χίου δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα λειτουργεί επικουρικά επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι). Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ. Αίτημα στην κυβέρνηση για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους και επιχειρήσεις της βόρειας Χίου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Σε δήλωσή του ο κ. Μηταράκης αναφέρει: «Στηρίζουμε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, που δοκιμάζονται σκληρά. Η άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα και να περιορίσουμε τις συνέπειες της καταστροφής».

Φωτιά στην Ηλεία στο Καπελέτο - Μήνυμα του 112

Μέτωπο φωτιάς ξέσπασε και στην Ηλεία. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπελέτο. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔ, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.