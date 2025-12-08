Βρυξέλλες: Συγκρατημένη υποδοχή στη νέα στρατηγική των ΗΠΑ

Την προτεραιότητα που δίνει η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία χαιρετίζει η Κομισιόν, σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες.

Την προτεραιότητα που δίνει η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία χαιρετίζει η Κομισιόν, σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες, οι οποίες επισημαίνουν παράλληλα ότι Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται την ευθύνη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Σημειώνουν επίσης την προσοχή που δίνει η Στρατηγική στις εξελίξεις στο δυτικό ημισφαίριο -κρίσιμες για την ασφάλεια των ΗΠΑ- και συμφωνούν με την εκτίμηση ότι «η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτιστικά ζωτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες» και ότι «το διατλαντικό εμπόριο αποτελεί έναν από τους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας και της αμερικανικής ευημερίας».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ευρώπη, για μεγάλο διάστημα, βασιζόταν στις ΗΠΑ για την άμυνα, αλλά τα τελευταία χρόνια ενισχύει τις δυνατότητές της και θα συνεχίσει να το κάνει, αυξάνοντας τις επενδύσεις στην άμυνα και ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση του τομέα. Υπογραμμίζουν ότι η Επιτροπή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για επιπλέον πακέτο επενδύσεων ύψους 800 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025.

Τέλος, οι πηγές αναφέρουν ότι το διατλαντικό εμπόριο και οι επενδύσεις παραμένουν σημαντικό πλεονέκτημα για τις οικονομίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ενώ τονίζουν ότι οι αποφάσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνονται από την ίδια την Ένωση, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη ρυθμιστική αυτονομία, την προστασία της ελευθερίας του λόγου και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.