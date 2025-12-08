Θεοδωρικάκος: Νέες θετικές προοπτικές για την Ελλάδα από την ενδυνάμωση της σχέσης με ΗΠΑ

«Υπάρχει ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων με Αμερικανούς αξιωματούχους για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε επενδύσεις στη βιομηχανία - ιδίως στη ναυπηγική», είπε.

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας- ΗΠΑ ενισχύεται ακόμα περισσότερο, στοιχείο που λειτουργεί προς το συμφέρον του ελληνισμού επισημαίνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας», στο πλαίσιο της επίσκεψης του στις ΗΠΑ.

«Η συνεργασία των δύο χωρών διατρέχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, όπως η αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων, η ναυπηγική βιομηχανία, το εμπόριο, η έρευνα, η καινοτομία και ασφαλώς τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να καταστεί διαμετακομιστικός κόμβος προϊόντων σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό» αναφέρει ο υπουργός Ανάπτυξης, περιγράφοντας την ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει.

«Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων με Αμερικανούς υπουργούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε επενδύσεις στη βιομηχανία - ιδίως στη ναυπηγική -, στην καινοτομία και στο εμπόριο, αλλά και για να στηρίξουμε την παρουσία της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και την προοπτική αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής σε ολοκληρωμένο εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

Κύριε υπουργέ, ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψής σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιο είναι το μήνυμα που φέρνετε μαζί σας;

Η επίσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις ΗΠΑ έχει ως βασικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, την προσέλκυση νέων αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, τη συνεργασία μας στην ναυπηγική βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τα logistics, την έρευνα και την καινοτομία. Σκοπός μας είναι η Ελλάδα που ήδη μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο, να κερδίσει νέα δυναμική ως πυλώνας ανάπτυξης, σταθερότητας, κόμβος δικτύων και μεταφοράς προϊόντων, στην δεύτερη περιοχή της Μεσογείου, ενισχύοντας τη θέση της στον σκληρό ανταγωνισμό της εποχής. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος. Είναι μια χώρα με πολιτική και οικονομική σταθερότητα που αλλάζει το παραγωγικό της πρότυπο και αξίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η επίσκεψή στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονική περίοδο, καθώς η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης Τραμπ, με το φιλοεπενδυτικό της προφίλ, προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το περιβάλλον για να προσελκύσει νέες επενδύσεις, να διευρύνει την συνεργασία της με την κυβέρνηση Τραμπ και να ενισχύσει τον διεθνή της ρόλο συνολικά στην ευρύτερη περιοχή.

Λέτε ότι η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ αποτελεί «σταθερά» για την Ελλάδα. Σε ποιους τομείς αναπτύσσεται;

Η στρατηγική σχέση μας με τις ΗΠΑ ενισχύεται σημαντικά με τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, με τις οποίες η πατρίδα μας αναδεικνύεται σε κόμβο υποδοχής και μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Η συνεργασία των δύο χωρών διατρέχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, όπως η αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων, η ναυπηγική βιομηχανία, το εμπόριο, η έρευνα, η καινοτομία και ασφαλώς τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να καταστεί διαμετακομιστικός κόμβος προϊόντων σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων με Αμερικανούς Υπουργούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε επενδύσεις στη βιομηχανία - ιδίως στη ναυπηγική -, στην καινοτομία και στο εμπόριο, αλλά και για να στηρίξουμε την παρουσία της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και την προοπτική αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής σε ολοκληρωμένο εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο.

Με λίγα λόγια, η εμβάθυνση της σχέσης μας σε όλα τα επίπεδα αποτελεί ισχυρό παράγοντα επιτάχυνσης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξαγωγική και να δίνει καλύτερους μισθούς και περισσότερες, ποιοτικές θέσεις εργασίας σε όλους τους Έλληνες.

Αναφέρεστε σε ένα «νέο παραγωγικό πρότυπο» για την ελληνική οικονομία. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Η Ελλάδα, χάρη σε μία υπεύθυνη και σοβαρή πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία 6,5 χρόνια, έχει πετύχει δημοσιονομική αξιοπιστία, ισορροπία και σταθερή ανάπτυξη, αλλά δίνει ταυτόχρονα τη μάχη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας της. Με συστηματικό τρόπο υλοποιούμε ένα νέο παραγωγικό οικονομικό πρότυπο, που ενισχύει αποφασιστικά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τη διαρκή άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρωταγωνιστεί στην υλοποίησή του. Στρέφουμε τις πρωτοβουλίες μας στην ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στην επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, στην αναβάθμιση βιομηχανικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα και τη σύνδεσή τους με κρίσιμες μεταφορικές υποδομές.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε κλάδους με έντονη δυναμική και σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, όπως η φαρμακευτική, η μεταλλευτική και μεταλλουργική, η αμυντική και η ναυπηγική βιομηχανία. Αλλά, και στην αγροδιατροφή, η οποία αντλεί δυνάμεις από έναν εκσυγχρονισμένο πρωτογενή τομέα, που τον έχουμε απόλυτη ανάγκη. Χωρίς, φυσικά, να υποτιμούμε άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι ο τουρισμός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Είναι απολύτως αναγκαίο ο τουρισμός μας να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Άρα, όταν μιλάτε για μια «ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα», εννοείτε πρωτίστως μια χώρα που παράγει περισσότερο;

Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ασφαλώς και ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις - είναι απολύτως απαραίτητες και έχουμε κάνει πολύ σοβαρά βήματα και σε αυτό το πεδίο. Μακροπρόθεσμα, όμως, η βασική προϋπόθεση για να εγγυηθούμε την ασφάλεια της πατρίδας μας και του παγκόσμιου Ελληνισμού είναι μια οικονομία που παράγει περισσότερο, εξάγει περισσότερο, καινοτομεί και δημιουργεί καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας· μια οικονομία που θα διασφαλίζει ότι μειώνονται οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, και ότι ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.Η δημογραφική συρρίκνωση, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στις παραμεθόριες περιοχές, συνιστά μια μεγάλη εθνική απειλή. Γι' αυτό επιμένω ότι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι όροι επιβίωσης, ασφάλειας και προοπτικής για την Ελλάδα.

Αναφερθήκατε στη σημασία της διατήρησης πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Βλέπετε κίνδυνο επιστροφής σε πρακτικές του παρελθόντος;

Η Ελλάδα στις επόμενες εκλογές θα βρεθεί και πάλι μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Η μία επιλογή, την οποία θα υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, είναι να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά: με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με ενίσχυση της απασχόλησης, με κοινωνική συνοχή και διαφάνεια. Η άλλη επιλογή είναι ένα μέτωπο δυνάμεων που βασίζονται στη δημαγωγία και στον λαϊκισμό. Αυτές οι δυνάμεις οδήγησαν τη χώρα στα δεινά της χρεοκοπίας και δεν πρέπει να επιστρέψουν. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε ότι μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε τροχιά ανάκαμψης και έχει όλες τις δυνατότητες να παραμείνει η κεντρική πολιτική δύναμη της Ελλάδας. Δίχως ίχνος αλαζονείας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και τα διορθώνουμε και παραμένουμε πάντα δίπλα στην κοινωνία. Ακούμε τους πολίτες και προχωράμε μαζί τους για μια ισχυρή Ελλάδα.

Το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού ήταν για χρόνια ένα πάγιο αίτημα της ομογένειας. Μήπως ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα, με την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές;

Δώσαμε μάχες - ως Νέα Δημοκρατία και ως Κυβέρνηση - και νιώθω περήφανος για την προσωπική μου συμβολή σε αυτή την υπόθεση, για να γίνει πράξη το αυτονόητο δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν από τη χώρα στην οποία βρίσκονται και ζουν. Το 2019, ως Υπουργός Εσωτερικών, είχα την τιμή να φέρω στη Βουλή το πρώτο νομοσχέδιο που το κατοχύρωσε, με τους περιορισμούς που ήταν τότε αναγκαίοι για να υπάρξει ευρεία συναίνεση. Το 2023, ως βουλευτής, είχα την τιμή να εισηγηθώ τον νόμο που κατήργησε όλους τους περιορισμούς και επέτρεψε στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν χωρίς αποκλεισμούς, όπως θα έκαναν εάν βρίσκονταν στην πατρίδα. Σήμερα, μετά και την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί αυτό το πλαίσιο και για τις εθνικές εκλογές. Κανείς δεν μπορεί να διαχωρίζει τους Έλληνες, όπου κι αν ζουν. Η ψήφος των αποδήμων αποτελεί μια μεγάλη νίκη ενότητας για το Έθνος - και οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανό αυτό το πνεύμα.

Ποιο είναι το μήνυμά σας προς την Ομογένεια των ΗΠΑ;

Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου αγάπη στην πανίσχυρη ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ, που αποδεδειγμένα είναι η αιχμή του δόρατος του παγκόσμιου ελληνισμού. Επιτρέψτε μου απευθυνόμενος στην ομογένεια μας, να πω ότι γνωρίζω πως είστε ενεργά παρόντες με την γνώση, την εμπειρία, την συμμετοχή και πάνω από όλα με την καρδιά σας στην πατρίδα.

Όλοι μαζί έχουμε ένα όραμα για την Ελλάδα μας. Να είναι ισχυρή, παραγωγική και ασφαλής. Με νέες δυνατότητες επιτυχίας για τις επόμενες γενιές. Η δική μας δέσμευση είναι να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα ασφαλή, παραγωγική και ισχυρή, στην οποία κάθε Έλληνας, όπου κι αν ζει, θα μπορεί να νιώθει ότι ανήκει.