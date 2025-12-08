Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη - Αρχιεπισκόπου Αμερικής

«Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής όσο κι εκείνος προσωπικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των δεσμών της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα μας», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο συναντήθηκε, επί αμερικανικού εδάφους, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και όπως έγραψε σε σχετική ανάρτησή του, «με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο γνωριζόμαστε πάνω από 25 χρόνια. Από τότε που εκείνος ήταν στο Φανάρι και εγώ ακόμα Ευρωβουλευτής.

Τόσο η Αρχιεπισκοπή Αμερικής όσο κι εκείνος προσωπικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των δεσμών της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα μας. Στη συνάντησή μας, λοιπόν, συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, για το έργο της Αρχιεπισκοπής και για την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ που παραδοσιακά λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Αθηνών και Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, συζητήσαμε για τις πολιτικές που προωθούμε με στόχο την επιστροφή στην Ελλάδα των νέων παιδιών που ζουν στο εξωτερικό. Ήδη το 2023 για πρώτη φορά αυτοί που γύρισαν πίσω ήταν περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν. Και η προσπάθειά μας φυσικά συνεχίζεται. Γνωρίζουμε ότι η αγάπη των Ελλήνων της διασποράς για την πατρίδα, σε συνδυασμό με την πρόοδο στην οικονομία, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή ακόμη περισσότερων νέων», καταλήγει, στην ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.