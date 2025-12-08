Τουρισμός

Χριστούγεννα στα Τρίκαλα: Όλα όσα αξίζει να δείτε και να κάνετε

Το ποτάμι, η παλιά πόλη, οι πλατείες, τα πάρκα, οι πεζόδρομοι και οι ποδηλατόδρομοι καθιστούν την πόλη των Τρικάλων ιδανική για απολαυστικές οικογενειακές βόλτες.

Είναι η πόλη του Ασκληπιού και του Ληθαίου ποταμού, η γενέτειρα του Βασίλη Τσιτσάνη, μια ζωντανή και σύγχρονη πόλη µε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, που γοητεύει όποιον την επισκεφτεί. Το ποτάμι, η παλιά πόλη, το φρούριο με το ύψους 33 μέτρων ρολόι, οι πλατείες, τα πάρκα, οι πεζόδρομοι και οι ποδηλατόδρομοι καθιστούν την πόλη των Τρικάλων ιδανική για απολαυστικές οικογενειακές βόλτες.

Αν και προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου, οι γιορτές αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία για να γνωρίσετε τις ομορφιές, τα αξιοθέατα και τις γεύσεις των Τρικάλων. Κάθε χρόνο, η αρχοντική θεσσαλική πόλη φιλοξενεί το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στην Ελλάδα, τον Μύλο των Ξωτικών, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων.

