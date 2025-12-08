Πτήση MH370 της Malaysia Airlines: Δικαστήριο του Πεκίνο δίνει εντολή για αποζημιώσεις

Οι αποζημιώσεις - 410.000 δολάρια (351.00 ευρώ) για καθένα από τα οκτώ θύματα - δίδονται μεταξύ άλλων για ψυχική οδύνη και για να καλυφθούν τα έξοδα για τις κηδείες.

Δικαστήριο του Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στη Μαλαισιανή αεροπορική εταιρία Malaysia Airlines να καταβάλει συνολικά περίπου 3,3 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις στους συγγενείς οκτώ θυμάτων της πτήσης MH370, δέκα και πλέον χρόνια μετά την εξαφάνισής της.

Σε ανακοίνωση, το κινεζικό δικαστήριο δήλωσε ότι 47 άλλες προσφυγές αποσύρθηκαν ύστερα από συμφωνίες με την εταιρία και τη διεθνή θυγατρική της Malaysia Airlines International.

Οι αποζημιώσεις - 410.000 δολάρια (351.00 ευρώ) για καθένα από τα οκτώ θύματα - δίδονται μεταξύ άλλων για ψυχική οδύνη και για να καλυφθούν τα έξοδα για τις κηδείες.

Το Boeing 777 που εκτελούσε την πτήση MH370 και είχε αναχωρήσει από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο με 239 επιβαίνοντες - επιβάτες και πλήρωμα - εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2024 σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας, στο οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση.

Το αεροπλάνο δεν έχει βρεθεί παρά τη μεγαλύτερη επιχείρηση έρευνας που έχει γίνει ποτέ.

Περίπου τα δύο τρίτα των 227 επιβατών ήταν Κινέζοι. Μεταξύ των άλλων θυμάτων περιλαμβάνονταν Μαλαισιανοί, Ινδονήσιοι, Αυστραλοί, Ινδοί, Γάλλοι και Αμερικάνοι.

Συνολικά 78 προσφυγές κατατέθηκαν από συγγενείς θυμάτων στην κινεζική δικαιοσύνη, εκ των οποίων οι 23 παραμένουν υπό εξέταση, διότι οι συγγενείς των θυμάτων αυτών «είτε δεν ζήτησαν πιστοποιητικό θανάτου είτε δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της αίτησης», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Τα οκτώ θύματα των οποίων οι συγγενείς αποζημιώνονται έχουν κηρυχθεί νομικά νεκροί.

Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των μαλαισιανών αρχών για επανάληψη στα τέλη Δεκεμβρίου των ερευνών για το αεροσκάφος, μια απόφαση που χαιρετίστηκε από την κινεζική διπλωματία και τους συγγενείς των θυμάτων.

