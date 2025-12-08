Κρυπτονομίσματα

Το νέο δώρο των γιορτών; Bitcoin κάτω από το δέντρο

Ξεχάστε τα κλασικά δώρα των γιορτών. Κάλτσες, πουλόβερ με τάρανδους ή ο παραδοσιακός «φάκελος μετρητών» από τη θεία; Η Gen Z έχει άλλη λίστα: θέλει Bitcoin κάτω από το δέντρο.

Ξεχάστε τα κλασικά δώρα των γιορτών. Κάλτσες, πουλόβερ με τάρανδους ή ο παραδοσιακός «φάκελος μετρητών» από τη θεία; Η Gen Z έχει άλλη λίστα: θέλει Bitcoin κάτω από το δέντρο. Ναι, το ψηφιακό νόμισμα που ανεβοκατεβαίνει σαν rollercoaster είναι πλέον το νέο «δώρο-έκπληξη», και για τους νεαρούς λάτρεις της τεχνολογίας, κάθε πτώση είναι… ευκαιρία.

