Το νέο δώρο των γιορτών; Bitcoin κάτω από το δέντρο

Ξεχάστε τα κλασικά δώρα των γιορτών. Κάλτσες, πουλόβερ με τάρανδους ή ο παραδοσιακός «φάκελος μετρητών» από τη θεία; Η Gen Z έχει άλλη λίστα: θέλει Bitcoin κάτω από το δέντρο.

Ξεχάστε τα κλασικά δώρα των γιορτών. Κάλτσες, πουλόβερ με τάρανδους ή ο παραδοσιακός «φάκελος μετρητών» από τη θεία; Η Gen Z έχει άλλη λίστα: θέλει Bitcoin κάτω από το δέντρο. Ναι, το ψηφιακό νόμισμα που ανεβοκατεβαίνει σαν rollercoaster είναι πλέον το νέο «δώρο-έκπληξη», και για τους νεαρούς λάτρεις της τεχνολογίας, κάθε πτώση είναι… ευκαιρία.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr