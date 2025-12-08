Όταν το οικονομικό όφελος συναντά την περιβαλλοντική ευθύνη

Το ενεργειακό κόστος απασχολεί τους πάντες και μπορεί τα νοικοκυριά να περιμένουν -πολλές φορές με αδημονία - τα τιμολόγια των παρόχων για τον επόμενο μήνα, αλλά και οι επιχειρήσεις δεν πάνε πίσω.

Το ενεργειακό κόστος απασχολεί τους πάντες και μπορεί τα νοικοκυριά να περιμένουν -πολλές φορές με αδημονία - τα τιμολόγια των παρόχων για τον επόμενο μήνα, αλλά και οι επιχειρήσεις δεν πάνε πίσω. Τον ρόλο του ενεργειακού κόστους στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και, τελικά, της ελληνικής οικονομίας, τονίζουν κατ’ επανάληψη και οι εργοδότες.

Στην πορεία προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η πράσινη ενέργεια. Αν και κάποιοι πιστεύουν ότι η πράσινη ενέργεια συνεπάγεται υψηλότερο κόστος, περιορισμούς στην κατανάλωση ή μεγάλες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, η πραγματικότητα τελικά είναι εντελώς διαφορετική. Το νέο πρόγραμμα κυμαινόμενου τιμολογίου ΗΡΩΝ Happy Hour έρχεται να ξεδιαλύνει το τοπίο, να ανατρέψει εσφαλμένες αντιλήψεις, και να αποδείξει στην πράξη, ότι η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να συμβαδίζει με το οικονομικό συμφέρον. Ο ΗΡΩΝ ξεκίνησε από μια απλή διαπίστωση: κάθε μέρα τα φωτοβολταϊκά πάρκα παράγουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας που δεν αξιοποιούνται πλήρως. Τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, ή τις εποχές με ήπιες θερμοκρασίες, η ζήτηση είναι χαμηλή, ενώ η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σταθερά υψηλή. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε καθαρή, πράσινη ενέργεια που δεν μπορεί να απορροφηθεί, οπότε χάνεται.

Την ίδια στιγμή, τις πρωινές και βραδινές ώρες, όταν η ηλιακή ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη και η ζήτηση αυξάνεται, το σύστημα παραγωγής χρειάζεται τη συνδρομή μονάδων που παράγουν ενέργεια με τη χρήση φυσικού αερίου, γεγονός που λόγω και των ρητρών εκπομπών CO2 , οδηγεί σε ακριβότερο ρεύμα.

Μία ιδανική λύση, λοιπόν, είναι η μετατόπιση μέρους της κατανάλωσης σε ζώνες της ημέρας με περίσσευμα ενέργειας. Το ΗΡΩΝ Happy Hour προωθεί αυτήν τη μετατόπιση κατανάλωσης μέσα στην ημέρα με έναν απλό τρόπο: προσφέρει μηδενική χρέωση προμήθειας για 3 συνεχόμενες ώρες κάθε μέρα, συνήθως στη ζώνη μεταξύ 10 το πρωί και 5 το απόγευμα, όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές βρίσκεται στο απόγειό της.

Οι καταναλωτές που διαθέτουν έξυπνο μετρητή στην παροχή τους, ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής EnergiQ που έχει σχεδιάσει ο ΗΡΩΝ για το ακριβές δωρεάν τρίωρο της επόμενης ημέρας, και μπορούν να προγραμματίσουν ανάλογα τις ενεργοβόρες εργασίες τους: φούρνος, πλυντήριο, θερμοσίφωνας, κλιματισμός, πιστολάκι μαλλιών, φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου κλπ. Η μετατόπιση της κατανάλωσης στις μεσημεριανές ώρες έχει διπλό περιβαλλοντικό όφελος:

Αξιοποιείται ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές που διαφορετικά θα χανόταν. Κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνεται στις ώρες πλεονάσματος, είναι ενέργεια που δεν πήγε χαμένη.



Μειώνεται η ανάγκη για παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο τις ώρες αιχμής. Όταν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις μεταφέρουν την κατανάλωσή τους στο μεσημεριανό τρίωρο, η συνολική ζήτηση για ενέργεια από φυσικό αέριο μειώνεται αντίστοιχα.

Κι αν δεν το αντιληφθήκατε, το επισημαίνουμε ξανά, το ΗΡΩΝ Happy Hour απευθύνεται και στις επιχειρήσεις, σε πολλές από τις οποίες η ενέργεια αποτελεί το βασικότερο κόστος τους.

Με απλά λόγια: αντικαθιστούμε "καφέ" ενέργεια με "πράσινη" ενέργεια, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε τίποτα άλλο πέρα από το πότε την καταναλώνουμε.

Το στοίχημα του προγράμματος είναι ότι δεν χρειάζεται να επιλέξουμε ανάμεσα στο πορτοφόλι μας και το περιβάλλον. Η μηδενική χρέωση προμήθειας για τρεις συνεχόμενες ώρες την ημέρα, χωρίς μηνιαίο πάγιο, κάνει το πρόγραμμα οικονομικά ελκυστικό. Ταυτόχρονα, κάθε επιλογή να μεταφέρουμε την κατανάλωση ενέργειας στο δωρεάν τρίωρο αποτελεί συνειδητή πράξη υπέρ των ανανεώσιμων πηγών.

Για όσους έχουν παροχή με μη τηλεμετρούμενο μετρητή, το πρόγραμμα ΗΡΩΝ Happy Hour For All προσφέρει μηδενική Χρέωση Προμήθειας ημερησίως για την κατανάλωση εντός του διαστήματος των συγκεκριμένων 3 ωρών, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της χρέωσης προμήθειας ανά μήνα που θα προκύπτει από τις χρεώσεις προμήθειας ανά ώρα, σταθμισμένες με την Μέση Ωριαία Κατανάλωση ανά ημερολογιακό μήνα των μετρητών χαμηλής τάσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μόλις εγκατασταθεί ο έξυπνος μετρητής από τον ΔΕΔΗΕ, θα μεταβεί αυτόματα στο ΗΡΩΝ Happy Hour.

Πέρα από το άμεσο αποτέλεσμα, το πρόγραμμα λειτουργεί και ως εργαλείο ενημέρωσης. Μέσω της εφαρμογής EnergiQ του ΗΡΩΝΑ, παρακολουθούμε την ωριαία κατανάλωση και βλέπουμε πόση ενέργεια καταναλώσαμε στις δωρεάν ώρες. Βλέπουμε, επίσης, σε πραγματικές συνθήκες πώς οι επιλογές μας επηρεάζουν τόσο το λογαριασμό όσο και το ενεργειακό σύστημα. Από παθητικοί καταναλωτές γινόμαστε ενεργοί και συμβάλουμε σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Η υιοθέτηση προγραμμάτων όπως το ΗΡΩΝ Happy Hour θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση από το φυσικό αέριο, επιταχύνοντας έτσι την πράσινη μετάβαση χωρίς να απαιτούνται παρεμβάσεις όπως είναι, για παράδειγμα, οι επιδοτήσεις.

Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις και όχι απλές δηλώσεις προθέσεων, το ΗΡΩΝ Happy Hour αποδεικνύει ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια είναι μια πραγματικά έξυπνη απόφαση.