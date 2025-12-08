ΡΑΑΕΥ: Συμμετοχή στο 17ο Στρογγυλό Τραπέζι Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) συμμετείχε στο 17ο Στρογγυλό Τραπέζι Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 20–21 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ ενισχύοντας τη μακρόχρονη και σταθερή διατλαντική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

Την Αρχή εκπροσώπησε ο Αναπλ. Καθηγητής Κομνηνός Κόμνιος, Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ και Ενεργειακός Διαμεσολαβητής.

Το Στρογγυλό Τραπέζι διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (CEER) σε συνεργασία με την αμερικανική Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας (FERC) και την αμερικανική Εθνική Ένωση Ρυθμιστών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (NARUC).

Τα ανώτατα στελέχη των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ αντάλλαξαν απόψεις για κρίσιμες προκλήσεις του σύγχρονου ενεργειακού τοπίου.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα ζητήματα της αυξανόμενης ηλεκτρικής ζήτησης λόγω ψηφιοποίησης και βιομηχανικών αναγκών, του μελλοντικού ρόλου του φυσικού αερίου, του υδρογόνου και του LNG, της ασφάλειας του συστήματος και της σημασίας της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών. Ταυτόχρονα, συζητήθηκαν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η συνολική ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος.

Οι ευρωπαϊκοί και αμερικανικοί φορείς επιβεβαίωσαν τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας, εντοπίζοντας νέες δυνατότητες κοινής εργασίας στην ενεργειακή αποθήκευση, τον σχεδιασμό και την κατανομή κόστους υποδομών, τη βελτιωμένη ανταλλαγή δεδομένων και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η μακροχρόνια αυτή συνεργασία προσφέρει ένα ανεκτίμητο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων σε ρυθμιστικά θέματα, σχεδιασμού αγορών και εκσυγχρονισμού των βασικών υπηρεσιών. Ο διατλαντικός διάλογος ενισχύει τη συλλογική μας ικανότητα να αντιμετωπίζουμε αναδυόμενες προκλήσεις και να προασπίζουμε το δημόσιο συμφέρον» δήλωσε ο κ. Κόμνιος.