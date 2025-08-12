Φωτιές: Εκκένωση 15 οικισμών και 1 εγκαυματίας στην Αχαΐα - Ζημιές σε σπίτια στη Ζάκυνθο και μπαράζ 112 στη Χίο

Διαδοχικά 112 για εκκενώσεις οικισμών. Οι ισχυροί βοριάδες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Κυκλώνει σπίτια η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο. Εκκένωση 11 οικισμών στην Αχαΐα. Κάηκε κατοικία στη Βόνιτσα. Συναγερμός σε Άρτα και Πρέβεζα - Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιονία Οδό

Τελευταία ενημέρωση 17:28

Μάχη με τις φλόγες δίνουν από το πρωί της Τρίτης οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα, Χίο, Αλεξανδρούπολη, Κεφαλονιά και Φωκίδα με ισχυρούς βοριάδες να δυσκολεύουν το έργο τους, ενώ τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις είναι διαδοχικά. Η πιο σοβαρή μάχη με τις πύρινες γλώσσες γίνεται στη Ζάκυνθο, όπου έχουν υποστεί ζημιές 5 σπίτια, αλλά και στην Αχαΐα που έχει σταλεί 112 για εκκενώσεις 15 οικισμών. Νέο μέτωπο στη Χίο με προειδοποιητικά μηνύματα για 4 μεγάλα χωριά.

Μέτωπα σε Αιτωλοακαρνανία και Χίο

Ειδικότερα, σοβαρές διαστάσεις τείνει να πάρει η φωτιά στην Βόρεια Χίο, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Ποταμιάς και κατακαίει εκτάσεις με δασική και χορτολιβαδική βλάστηση. Η φωτιά «τρέχει» με μεγάλη ταχύτητα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Μέσω του 112 οι πολίτες καλούνται να φύγουν από τις περιοχές Πισπιλούντας και Νέας Ποταμιάς και να πάνε στην Βολισσό και από Σπαρτούντα να κατευθυνθούν προς Καρδάμυλα.

Μετά τις 15:30, με νέο μήνυμα κλήθηκαν οι πολίτες από Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς Βολισσό και στις 4.16 το 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στην Βολισσό, τα Λιμνιά, τη Λήμνο και τη Χωρή Χίου, να κατευθυνθούν προς την πόλη. Σε δήλωση του σε τοπικά ΜΜΕ ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, υποστήριξε πως επιχειρησιακά οι δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την κάθοδο της φωτιάς πριν τον σκουπιδότοπο της Βολισσού.

Παράλληλα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα στην περιοχή Σταμνά. Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και από το «112» εκδόθηκε οδηγία για απομάκρυνση των κατοίκων προς το Μεσολόγγι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, καθώς στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Έκαψε σπίτια η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο

Για τεράστια οικολογική καταστροφή και ζημιές «σε πέντε-έξι σπίτια στον Αγαλά» έκανε λόγο ο δήμαρχος της Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος. Μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ότι είναι πολύ μεγάλη η έκταση της φωτιάς, η οποία, όπως είπε, έχει περάσει μέσα από το χωριό Αγαλάς και κατευθύνεται προς το Κερί και τη Λιθακιά. Στο σημείο επιχειρούν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας.

Γίνονται ρίψεις από εναέρια μέσα. Ειδικότερα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 8 εναέρια μέσα (5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα). Εστάλησαν απανωτά 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί, Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο και πλέον έχουν γίνει εκκενώσεις στον Αγαλά και το Κερί. Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Συνδρομή και από την Πάτρα. Με εντολή των τοπικών αρχών εκκενώθηκαν επιχειρήσεις και ξενοδοχεία (στην περιοχή Απελάτι), καθώς ο Αγαλάς και το Κερί συνεχίζουν να απειλούνται. Η ιδιομορφία του εδάφους είναι τέτοια που δημιουργεί στροβιλισμούς, οπότε δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, τα εναέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων και τώρα θα αρχίσουν πάλι τις ρίψεις.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την πόλη της Ζακύνθου, για να μην υπάρξει πρόβλημα. Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει τον Αγαλά, ενώ έχουν γίνει και απεγκλωβισμοί στην περιοχή. Ακόμα, ένα σπίτι κάηκε, ωστόσο ήταν έρημο. Κινδύνεψαν πάρα πολλές αγροικίες και σπίτια, τα οποία βρίσκονται μέσα στην αγροτοδασική έκταση.

Αχαΐα: Εκκένωση 15 οικισμών - Ένας εγκαυματίας

Μάχη με τις φλόγες ώστε να μην προσεγγίσουν στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς η φωτιά που είχε ξεκινήσει από την περιοχή Φλογεραίικα, έχει επεκταθεί εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Παράλληλη μάχη δίνεται ώστε να προστατευθούν αρκετοί οικισμοί που απειλούνται από την πυρκαγιά.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο -όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος- έχει μεταφερθεί ένας άνδρας 41 ετών με ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στο μέτωπο. Ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε επίσης ότι «έχουν τεθεί σε ετοιμότητα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η πλαστική χειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» καθώς και τα κέντρα υγείας κάτω Αχαΐας και Χαλανδρίτσας.

Πλέον, 78 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς προς τη ΒΙΠΕ. Από αέρος 9 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Οι ΟΤΑ έχουν διαθέσει μηχανήματα έργο και υδροφόρα οχήματα. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης ανέφερε ότι γίνεται πραγματική μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να αποτραπεί η είσοδος της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ ενώ οι άνεμοι είναι εξαιρετικά ισχυροί.

Κάηκε κατοικία στη Βόνιτσα

Στη δασική περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα ξέσπασε νωρίτερα σήμερα πυρκαγιά, η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Η φωτιά μαίνεται στις τοποθεσίες Σωτήρας και Άι Λιας. Αν και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και η φωτιά είναι αρκετά κοντά στην πόλη. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, όπου έχουν ριχτεί πεζοπόρα τμήματα για να τις αντιμετωπίσουν, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από πυροσβεστικά μέσα.

Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, καθώς και 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπάρχουν αναφορές πως ήδη, ένα σπίτι κάηκε και έχει υποστεί ζημιές, όπως ανέφερε, ο δήμαρχος Άκτιου – Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες παραμένουν επιφυλακτικές για την έκβαση της φωτιάς, καθώς υπάρχουν αρκετές διάσπαρτες εστίες και δημιουργούνται κηλιδώσεις, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την κατάσβεση.

Συναγερμός σε Άρτα και Πρέβεζα - Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιονία Οδό

Επίσης, 3 δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στις κοινότητες των Νομών Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς. Τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζητού στην Πρέβεζα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες. Ειδικότερα, στον Γυμνότοπο Πρέβεζας η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα. Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά με τον Αμμότοπο Άρτας και οι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

Αλεξανδρούπολη - Κεφαλονιά

Καίει ακόμη η φωτιά που ξέσπασε σε οικόπεδο εντός του οικισμού της περιοχής Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τουλάχιστον έξι οχήματα της πυροσβεστικής. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα οικόπεδα, κατακαίγοντας μηχανήματα και οχήματα. Νωρίτερα σήμερα ξέσπασε φωτιά και στον Δάφνο Φωκίδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από ξηράς και αέρος και η φωτιά έσβησε. Η φωτιά στην Κεφαλονιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Στέφανο: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οριοθετήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, η φωτιά, που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο, την ώρα που η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέχουν υδροφόρες OTA.

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) γνωστοποίησε πως προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Άγιο Στέφανο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο της πυρκαγιάς. «Λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Στέφανο, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια “Frigano”» αναφέρει με τη σειρά η ΕΛΑΣ για τη φωτιά στον Άγιο Στέφανο.