Πρέβεζα: Ανεξέλεγκτη μαίνεται δασική πυρκαγιά στη Βρυσούλα - Οι φλόγες έχουν κυκλώσει το χωριό

Το χωριό έχει εκκενωθεί. Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από τα Ιωάννινα και τους γύρω νομούς.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Προηγήθηκε μήνυμα από το “112” για προληπτική εκκένωση του οικισμού.

Πόρτα – πόρτα οι αρχές έλεγξαν τα σπίτια και απομάκρυναν τους ηλικιωμένους από τα σπίτια τους, προκειμένου να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το χωριό της Βρυσούλας είναι κυκλωμένο από τα μέτωπα της φωτιάς, οι φλόγες είναι σε αυλές σπιτιών, έχουν καεί αποθήκες και έχουν προκληθεί ζημιές σε οικίες. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο χωριό και προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ συνεχείς είναι οι ρίψεις νερού από αέρος.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από τα Ιωάννινα και τους γύρω νομούς. Άμεση είναι η συνδρομή εναέριων μέσων προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ και ένα ελικόπτερο. Έχει ζητηθεί συνδρομή περισσότερων εναερίων μέσων τύπου Canadair. Στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκα και πλέον επιχειρούν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ertnews.gr