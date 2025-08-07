Ειδήσεις | Διεθνή

Σεισμός 6 Ρίχτερ στη Νέα Βρετανία της Παπούα Νέα Γουινέα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σεισμός 6 Ρίχτερ στη Νέα Βρετανία της Παπούα Νέα Γουινέα
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Νέας Βρετανίας, του μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους Μπίσμαρκ στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Κόκοπο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 8 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Βιρτζ σκοράρει και η Bayer βάζει αυτογκόλ - Τα «ψιλά γράμματα» στην μεταγραφή του αιώνα

Οι αποκαλύψεις περί ανύπαρκτων ελέγχων στην αγορά βιολογικών προϊόντων

Προς πώληση για 3,45 εκατ. ευρώ ιδιωτικό νησί - φρούριο στην Ουαλία

tags:
Σεισμός

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider