Τραμπ: Το σεξουαλικό σκάνδαλο Έπσταϊν δημιουργεί αναβρασμό στη MAGA βάση

Εξοργισμένοι υποστηρικτές του καίνε τα MAGA καπέλα τους, ενώ πολλοί δεξιοί influencers παίρνουν θέση εναντίον του Τραμπ. «Δεν τους θέλω», η αντίδραση του.

Μήνυση για δυσφήμηση κατά των Dow Jones, News Corp, του μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Wall Street Journal κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι, αξιώνοντας αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μήνυση Τραμπ αφορά πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με επιστολή του Αμερικανού προέδρου προς τον Τζέφρι Έπσταϊν από το 2003, στην οποία ο Τραμπ παραθέτει και ορισμένα σκίτσα με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Ήδη από την Πέμπτη ο Τραμπ είχε δώσει μία πρόγευση για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social πως ανυπομονεί να δει «τον Ρούπερτ Μέρντοχ να καταθέτει για τη μήνυση σε βάρος αυτού και της "γεμάτης σκουπίδια” εφημερίδας του, της Wall Street Journal».

To «Drain the swamp» ήταν μία από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Ο Τραμπ υποσχόταν πως αυτός θα καθαρίσει τη χώρα από τη διεφθαρμένη πολιτική ελίτ και για πολλούς υποστηρικτές του κινήματος MAGA λίγοι ενσαρκώνουν αυτήν τη διεφθαρμένη ελίτ περισσότερο από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο άλλοτε χρηματιστής φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες ανήλικα κορίτσια μεταξύ 2002 και 2005, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρές διασυνδέσεις με αξιωματούχους από τα ανώτατα κλιμάκια της εγχώριας πολιτικής και οικονομίας αλλά και με διάφορους αστέρες του Χόλιγουντ.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε υποσχεθεί επίσης προεκλογικά να δημοσιεύσει τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν. Τώρα όμως που έχει επιστρέψει στον Λευκό Οίκο δεν θέλει να ακούσει τίποτα για αυτά, γεγονός που εντείνει τις υποψίες ότι είναι πολύ πιθανό να είναι και ο Τραμπ μέρος αυτού του συστήματος, όσες φορές και αν υποσχέθηκε να το καταπολεμήσει.

Επιφανείς υποστηρικτές του κινήματος MAGA απαιτούν από τον Τραμπ να τιμήσει τις υποσχέσεις του.

Οτιδήποτε πέρα από αυτό αποτελεί «στροφή 180 μοιρών», που «δεν θα γίνει αποδεκτή» από τους πολίτες, τόνισε η Ρεπουμπλικανή πολιτικός του Κογκρέσου, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία άλλοτε συγκαταλεγόταν στους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου.

Στα social media κυκλοφορούν μάλιστα βιντεάκια εξοργισμένων υποστηρικτών που καίνε τα χαρακτηριστικά κόκκινα καπέλα MAGA. Και πολλοί δεξιοί influencers παίρνουν θέση εναντίον του Τραμπ.

BREAKING: MAGA is now burning MAGA hats after Trump’s Epstein response today. pic.twitter.com/ikCS5bvR3t

— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 12, 2025