Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Πεζεσκιάν

Ο Ερντογάν και ο Πεζεσκιάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και προχθές, Σάββατο.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν. Πρόκειται για τη δεύτερη επικοινωνία των δύο προέδρων από την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

President @RTErdogan spoke by phone with President Masoud Pezeshkian of Iran.



The call addressed the Israel-Iran conflict as well as regional and global issues.



Noting that he held a series of contacts with leaders regarding the clashes between Israel and Iran, President

