Μιανμάρ: Φόβοι για απολογισμό ως και 100.000 νεκρούς απ' τα φονικά 7,7 Ρίχτερ

Με τον επίσημο απολογισμό από τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην Μιανμάρ να βρίσκεται στους 1.644 νεκρούς, συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες στα συντρίμμια για την ανεύρεση επιζώντων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για 3.408 τραυματίες και 139 αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, την ώρα που οι υποδομές έχουν διαλυθεί, οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων μειώνονται και είναι πολύ δύσκολη η αποστολή βοήθειας στα σημεία που έχουν δεχτεί τα ισχυρότερα πλήγματα.

Οι καταστροφές στην Μιανμάρ είναι ανυπολόγιστες, ενώ στην πόλη Μανταλέι στο επίκεντρο του σεισμού έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές από την μανία του Εγκέλαδου. Έντονοι είναι οι φόβοι ότι ο απολογισμός των νεκρών θα εκτοξευτεί κατακόρυφα σε πολλές χιλιάδες θυμάτων. Στα επιστημονικά σχετικά μοντέλα, το 67% των προβλέψεων κάνει λόγο για 10 μέχρι και πλέον των 100 χιλιάδων νεκρούς, ενώ το 65% των προβλέψεων μιλά για οικονομική ζημία από 10 μέχρι και πλέον των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πιθανώς πέραν του ΑΕΠ της χώρας.

Ενδεικτικό της καταστροφής, είναι ο υπολογισμός επιστημόνων που θέλουν τον σεισμό στη Μιανμάρ, να έχει απελευθερώσει ενέργεια ίση με 334 ατομικές βόμβες.

Στην γειτονική Ταϊλάνδη οι αρχές αναφέρουν 17 νεκρούς στην Μπανγκόκ. Η μητροπολιτική αρχή της Μπανγκόκ ανακοίνωσε πως 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 83 παραμένουν αγνοούμενοι, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν θαφτεί κάτω από τα μπάζα που προκάλεσε η κατάρρευση ενός 33ώροφου ουρανοξύστη υπό ανέγερση σε μια συνοικία της ταϊλανδικής πρωτεύουσας.

Μονομερή κατάπαυση πυρός κήρυξαν οι αντάρτες της PDF

Η ένοπλη πτέρυγα της σκιώδους κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Μιανμάρ, η οποία συντονίζει τον αγώνα κατά της χούντας που έχει καταλάβει την εξουσία, κήρυξε σήμερα μονομερή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις αρωγής των σεισμοπλήκτων.

Η Δύναμη Λαϊκής Άμυνας (People’s Defence Force / PDF) «θα σταματήσει για δύο εβδομάδες τις επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις αμυντικές ενέργειες, σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό», αρχής γενομένης από την 30ή Μαρτίου 2025, αναφέρει η ανακοίνωση του κινήματος.

Η PDF διαβεβαιώνει πως «θα συνεργαστεί με τον ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις» προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών αρωγής των σεισμοπλήκτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που συγκλόνισε την Παρασκευή το κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.644 ανθρώπους, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του στρατιωτικού καθεστώτος που κυβερνά αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι, το 2021, η χούντα της Μιανμάρ προσπαθεί να επιβάλει την εξουσία της, πολεμώντας τόσο τους αντάρτες της PDF όσο και ένοπλες μειονοτικές ομάδες που ελέγχουν αρκετές παραμεθόριες περιοχές.

Αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο καταστροφικός σεισμός έρχεται σε μια εποχή που πολλοί οργανισμοί περιορίζουν τη βοήθεια μετά τις περικοπές που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, έναν από τους σημαντικότερους χορηγούς. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να βοηθήσουν την Μιανμάρ, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάτι συγκεκριμένα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει ένα πακέτο ύψους έως και 10 εκατ. λιρών για τη στήριξη των ανθρώπων στη Μιανμάρ, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι παρέχει αρχικά 2,5 εκατ. ευρώ σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης και αξιολογεί τις ανάγκες επί τόπου για την κινητοποίηση περαιτέρω βοήθειας. Η επίτροπος της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων Hadja Lahbib δήλωσε ότι η ΕΕ «στέκεται αλληλέγγυα στους ανθρώπους στη Μιανμάρ και στην ευρύτερη περιοχή».

Και τα Ηνωμένα Έθνη διέθεσαν 5 εκατ. δολάρια για την έναρξη των προσπαθειών αρωγής, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι ετοιμάζεται επίσης να υποστηρίζει τη χώρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ