ΗΠΑ: Η Μυστική Υπηρεσία πυροβόλησε ένοπλο άνδρα κοντά στον Λευκό Οίκο

Ο άνδρας έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας παραμένει άγνωστη.

Η αμερικανική Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) πυροβόλησε έναν ένοπλο άνδρα έξω από τον Λευκό Οίκο νωρίς τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, έπειτα από μία ένοπλη αντιπαράθεση που υπήρξε με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν εντός του κτιρίου όταν σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς βρίσκεται για το Σαββατοκύριακο στην οικία του στη Φλόριντα.

Ο άνδρας έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της περιοχής, έγινε γνωστό στην ανακοίνωση.

