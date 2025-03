Λευκός Οίκος: «Fake news» η απόφαση για απέλαση 240.000 Ουκρανών

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε τις αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακαλέσει το προσωρινό νομικό καθεστώς για 240.000 Ουκρανούς που διέφυγαν από τον πόλεμο της Ρωσίας

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ότι η ανάκληση αναμένεται τον Απρίλιο, κάτι που θα οδηγούσε στην απέλαση χιλιάδες Ουκρανούς. Η δημοσίευση ανέφερε ότι το σχέδια ανατροπής ήταν στα σκαριά πριν την ιστορική σύγκρουση στο Οβάλ Γραφείο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, η Καρολάιν Λέβιτ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, έγραψε στο X ότι «πρόκειται για άλλη μία ψευδή είδηση από το Reuters, βασισμένη σε ανώνυμες πηγές που δεν έχουν καμία ιδέα για το τι μιλούν», ενώ τόνισε ότι «δεν έχει ληφθεί απόφαση» για την ανάκληση του νομικού καθεστώτος των Ουκρανών στις Η.Π.Α.

