Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Μόναχο - 1 νεκρή, τουλάχιστον 20 τραυματίες

Τελευταία ενημέρωση 13:55

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε κεντρική περιοχή του Μονάχου, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε σε ομάδα διαδηλωτών, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Tουλάχιστον 20 άτομα έχουν τραυματιστεί, κάποια εκ των οποίων σοβαρά, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και παιδιά.

Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργία του συνδικάτου Ver.di στην Κένιγκσπλατς του Μονάχου. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ωστόσο ότι το αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα στο πλήθος και ότι επρόκειτο για δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων δέχθηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία.

Όσον αφορά τον οδηγό του Mini Cooper, πρόκειται για έναν Αφγανό 26 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD. Η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR) στο μεταξύ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, μεταδίδει ότι οι αρχές δεν θεωρούν ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι «ο οδηγός δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο». Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων.

#Breaking: Religion of peace attacks innocent people again! Car ramming attack has resulted injuries among people in #Munich, just a day before the security conference. The driver of the car is most likely an Islamist. His origin is not yet known. pic.twitter.com/9xfGxYTFcu

— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) February 13, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ