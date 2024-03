Μακελειό στη Μόσχα: Τουλάχιστον 143 οι νεκροί - Βίντεο από τις συλλήψεις υπόπτων

Aυξάνεται διαρκώς ο τραγικός απολογισμός των νεκρών - Η πιο θανατηφόρα επίθεση στη Ρωσία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Σιγή ιχθύος από Πούτιν.

Τελευταία ενημέρωση 14:45

Ο απολογισμός των νεκρών από τη χθεσινή επίθεση κοντά στη Μόσχα ανέρχεται πλέον σε 143, δήλωσε στο Telegram η Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, μια δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και επικεφαλής του Russia Today, χωρίς να δίνει κάποια πηγή για την πληροφορία αυτή.

Την ίδια ώρα, βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη σύλληψη των 4 ενόπλων που φέρονται να εμπλέκονται στη σφαγή στο Crocus City Hall, στα προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφονται οι συλλήψεις και οι αρχικές ανακρίσεις των υπόπτων που συνελήφθησαν, με έναν από αυτούς να ισχυρίζεται ότι πληρώθηκε για να επιτεθεί και να σκοτώσει κόσμο. Λέει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους μέσω του Telegram για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα. Ο άνδρας διακρίνεται να τρέμει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Αρχικά διακρίνεται να είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια του πίσω στην πλάτη και το πηγούνι του να ακουμπάει στην μπότα ενός ανθρώπου που φοράει στολή παραλλαγής. Αργότερα, είναι γονατισμένος.

🚨🇷🇺 One of the Moscow terrorists claims he was paid ₽500K to carry out the attack by someone who recruited him through the Telegram messaging service.

ISIS claimed responsibility for the attack, but it sounds like ISIS IS NOT responsible!

pic.twitter.com/53inrdzKNW

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 23, 2024