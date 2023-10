Μέση Ανατολή: Απελευθερώθηκε δεκανέας του ισραηλινού στρατού

Την απελευθέρωση μιας ομήρου στη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ (σ.σ. η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ).

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υπογραμμίζουν ότι η δεκανέας του ισραηλινού στρατού Ορί Μεγκιντίς απελευθερώθηκε στη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης στον παλαιστινιακό θύλακα. Είναι καλά στην υγεία της και ήδη συναντήθηκε με την οικογένειά της.

She is home.

PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was released during ground operations.

Ori is now home with her family. pic.twitter.com/7Arr9835Ws

— Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023