Στις φλόγες η Μέση Ανατολή- Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Πιθανώς να πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι. Για 400 νεκρούς άνδρες της Χαμάς κάνει λόγο ο στρατός. Πιθανή χερσαία επέμβαση στη Γάζα. Αγωνία για τους ομήρους, των οποίων ο αριθμός δεν έχει αποσαφηνιστεί. Ανεβαίνει η ένταση στα σύνορα με το Λίβανο.

Ραγδαίες είναι οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος από ξηράς, αέρος και θαλάσσης.

Το σφυροκόπημα με ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που μεταδίδεται από τοπικά ΜΜΕ, δύο Ισραηλινοί τραυματίστηκαν στην πόλη Σντερότ από ρουκέτες, ενώ έξι κτίρια στη πόλη που βρίσκεται στα νότια της χώρας χτυπήθηκαν άμεσα.

Μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί- Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι- πιθανώς να πλησιάζουν τους 1.000. Ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση που εξαπέλυσε χθες στο Ισραήλ η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανήλθε σε 500-600, όπως μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση. Παράλληλα η Γάζα μετρά 313 νεκρούς από τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Σε μια τελευταία εξέλιξη, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι περισσότεροι από 400 μαχητές της Χαμάς έχουν χάσει τη ζωή τους σε μάχες στο νότιο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας. Χιλιάδες είναι τραυματίες και από τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, οι ισραηλινές αρχές συνιστούν στους κατοίκους που ζουν κοντά στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο να εγκαταλείψουν την περιοχή, καθώς η Χεζμπολάχ άρχισε να ανταλλάσσει πυρά με τις ισραηλινές δυνάμεις, αλλά οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν έχουν λάβει άμεση εντολή εκκένωσης προς το παρόν.

Η ένταση με την σιιτική οργάνωση του Λιβάνου ξεκίνησε όταν έπληξε τρεις ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις στις φάρμες Σεμπάα, μια περιοχή στο νότιο Λίβανο που θεωρείται από την κυβέρνηση του Λιβάνου ως κατεχόμενη από το Ισραήλ. Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο ΜΜΕ του κινήματος, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μία από τις μονάδες της εκτόξευσε μεγάλο αριθμό ρουκετών και οβίδων εναντίον τριών στόχων, σε αυτό που περιέγραψε ως επιχείρηση για την απελευθέρωση των κατεχόμενων λιβανικών εδαφών και την υποστήριξη της αντίστασης του λαού της Παλαιστίνης. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε αμέσως με πυρά πυροβολικού στοχεύοντας την περιοχή από όπου ξεκίνησε η επίθεση. Ο στρατός πρόσθεσε ότι μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια θέση της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Αν αυτές οι προς στιγμή σποραδικές συγκρούσεις επεκταθούν, είναι εμφανής ο κίνδυνος μιας σύρραξης που θα εξελιχθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο.

In retaliation, Israel fired artillery into southern Lebanon pic.twitter.com/JtUUOXvtke

Lebanon's Hezbollah has claimed responsibility for a rocket and artillery attack on Shebaa Farms, an area occupied by Israel, saying it was "in solidarity" with the Palestinian people.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις εξουδετέρωσης των μαχητών της Χαμάς που έχουν παρεισφρήσει στο Ισραήλ, πληροφορίες που μεταδίδει ο βρετανικός Guardian αναφέρουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται για επέμβαση στη Γάζα. Ενδεικτικό της πιθανότητας είναι ότι ο ισραηλινός στρατός άρχισε να εκκενώνει ισραηλινούς οικισμούς στην περιοχή των συνόρων με τη Γάζα. Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, πρωταρχικά για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να μην βρεθούν κοντά στη μάχη αν τελικώς γίνει η επέμβαση. Βέβαια, η προοπτική της εισβολής του ισραηλινού στρατού δεν είναι το «καλύτερο σενάριο», καθώς υπάρχει ο κίνδυνος για μαζικές απώλειες αμάχων- μια προοπτική που θα στρέψει την παγκόσμια κοινή γνώμη κατά του Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου για να συζητηθεί η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της Χαμάς-Ισραήλ. Ο μόνιμος εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον Αραβικό Σύνδεσμο Mohannad Aklouk είπε ότι υποβλήθηκε υπόμνημα στο παναραβικό όργανο, ζητώντας επείγουσα συνάντηση για να κινητοποιηθούν οι αραβικές και διεθνείς προσπάθειες για να βρουν τρόπους να τερματιστεί η ισραηλινή κλιμάκωση στη Γάζα και να προστατευθεί ο παλαιστινιακός λαός. Στη συνάντηση θα συζητηθούν επίσης οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, σύμφωνα με τον Aklouk.

Επίσης, σύμφωνα με το το ισραηλινό N12News ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς διέταξε την παλαιστινιακή κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές να δράσουν αμέσως για να βοηθήσουν στη Γάζα. Πολλά παλαιστινιακά καταστήματα στη Δυτική Όχθη είναι κλειστά σήμερα στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που ανακοινώθηκε το Σάββατο για υποστήριξη της Χαμάς.

