Γαλλία: Ξέσπασμα σαλμονέλας συνδέεται με κολοκυθόσπορους, 81 τα κρούσματα

Η σαλμονέλα είναι ένα γένος βακτηρίων που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση και γαστρεντερίτιδα, γνωστή ως σαλμονέλωση. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται συνήθως διάρροια, πυρετός και κοιλιακό άλγος.

Ξέσπασμα σαλμονέλας που συνδέεται με μια παρτίδα κολοκυθόσπορους μόλυνε 81 ανθρώπους οδηγώντας έξι από αυτούς στο νοσοκομείο σε πολλές γαλλικές περιοχές από τον Μάιο ως τον Αύγουστο, ανακοίνωσαν σήμερα τα υπουργεία Υγείας και Γεωργίας.

Η έρευνα για τη δημόσια υγεία παραπέμπει σε κολοκυθόσπορους επεξεργασμένους από μια εταιρεία τροφίμων που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία και διαθέτει προϊόντα σε πολλά καταστήματα λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένης της αλυσίδας⁠ Grand Frais, αναφέρουν τα υπουργεία σε κοινή τους ανακοίνωση.

Έξι από αυτούς που μολύνθηκαν εισήχθησαν σε νοσοκομείο και δύο έλαβαν βοήθεια στα επείγοντα. Πλέον έχουν όλοι επιστρέψει στα σπίτια τους αφότου υποχώρησαν τα συμπτώματα. Τα προϊόντα ανακλήθηκαν.

Η σαλμονέλα είναι ένα γένος βακτηρίων που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση και γαστρεντερίτιδα, γνωστή ως σαλμονέλωση. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται συνήθως διάρροια, πυρετός και κοιλιακό άλγος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ