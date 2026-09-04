Εκλογές στη Γερμανία: Ελπίδες λόγω AfD στη Μόσχα, ανησυχία στο Κίεβο

Καθώς οι ψηφοφόροι πηγαίνουν την Κυριακή στις κάλπες στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, παρατηρητές στη Ρωσία και την Ουκρανία παρακολουθούν από κοντά - και ελπίζουν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.

Καθώς οι ψηφοφόροι πηγαίνουν την Κυριακή στις κάλπες στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, παρατηρητές στη Ρωσία και την Ουκρανία παρακολουθούν από κοντά - και ελπίζουν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα για την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

«Η Μόσχα θέλει να επικρατήσει καθαρά η AfD», είπε χθες, Πέμπτη, στο Γερμανικό Πρακτορείο ο Βλάντισλαβ Μπέλοφ, ρώσος ειδικός σε θέματα σχετικά με τη Γερμανία.

Η AfD δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε κυβερνητικό συνασπισμό στα 16 κρατίδια της Γερμανίας ή στην ομοσπονδιακή κυβέρνησή της, καθώς όλα τα κόμματα αρνούνται να δουλέψουν μαζί της, μια πολιτική που είναι γνωστή ως «Brandmauer» («αντιπυρικό τείχος» ή «τείχος προστασίας»).

Όμως για πρώτη φορά στη 13ετή ιστορία του, το ακροδεξιό κόμμα έχει σοβαρές πιθανότητες να παρακάμψει αυτό το «τείχος προστασίας» και να ηγηθεί μιας κυβέρνησης κρατιδίου στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η Ρωσία θέλει «να σπάσει το τείχος προστασίας», λέει ο Μπέλοφ, ο οποίος ηγείται του κέντρου γερμανικών μελετών στο Ινστιτούτο για την Ευρώπη της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η Μόσχα δεν υπολογίζει σε μια ρητά φιλορωσική στάση εκ μέρους της AfD, αλλά σε μια πορεία που θα εξυπηρετούσε αυτό που θεωρεί εθνικό συμφέρον της Γερμανίας - και όχι το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας, υποστηρίζει.

Μια νίκη για το κόμμα αυτό στις εκλογές της Κυριακής θα ήταν επίσης ήττα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ισχυρό υποστηρικτή της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας, πρόσθεσε ο Μπέλοφ.

Στο Κίεβο, από την άλλη, ενδεχόμενη νίκη της AfD είναι μια ανησυχητική προοπτική.. Το κόμμα έχει κάνει εκστρατεία εναντίον της γερμανικής βοήθειας για την Ουκρανία και θέλει να ξαναρχίσουν οι αγορές ρωσικού αερίου.

Η οργάνωση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ θεωρείται ιδιαίτερα φιλορωσική: το μανιφέστο της καλεί ανοικτά για την επανάληψη των προγραμμάτων σχολικών ανταλλαγών με τη Ρωσία και ο περιφερειακός αντιπρόεδρός της, ο Χανς-Τόμας Τίλσναϊντερ, βρέθηκε πρόσφατα στα πρωτοσέλιδα αφού ένας δημοσιογράφος που του έπαιρνε συνέντευξη εντόπισε στο γραφείο του μια κούπα με το έμβλημα του ρωσικού στρατού.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Πάβλο Κλίμκιν προειδοποίησε σε σχόλιο στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Liga.net σχετικά με τις συνέπειες των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ.

«Θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια πραγματικότητα όπου, μέχρι το τέλος της χρονιάς, να έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς παίκτες στη Γερμανία», έγραψε.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ukrainska Pravda εξέφρασε επίσης την ανησυχία ότι οι «κύριες μηχανές της ευρωπαϊκής πολιτικής» μπορεί να χαλάσουν. Είναι σημαντικό για το Κίεβο, επισήμανε ο ιστότοπος, «να παραμείνει η Γερμανία όχι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές, αλλά επίσης ο πολιτικός ηγέτης της Ευρώπης στην υποστήριξη της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ