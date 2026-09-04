Πολιτική | Ελλάδα

Πλεύρης: Στόχος η λειτουργία «Return Hubs» εκτός ΕΕ το 2027 - Μείωση 20.000 στις αφίξεις στην Ελλάδα

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Πλεύρης: Στόχος η λειτουργία «Return Hubs» εκτός ΕΕ το 2027 - Μείωση 20.000 στις αφίξεις στην Ελλάδα
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«Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας», δήλωσε ο κ. Πλεύρης προσερχόμενος στη σύνοδο του Core Group που φιλοξενείται στην Κοπεγχάγη.

Την ανάγκη δημιουργίας κέντρων επιστροφών (Return Hubs) σε τρίτες χώρες υπογράμμισε ο υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στη σύνοδο του Core Group που φιλοξενείται στην Κοπεγχάγη.

Στη σύνοδο, η οποία εστιάζει στη διαμόρφωση κοινής πολιτικής για τις επιστροφές εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, συμμετέχουν πέντε ευρωπαϊκά κράτη και συγκεκριμένα Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία.

«Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας», δήλωσε ο κ. Πλεύρης προσερχόμενος στη σύνοδο. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της ελληνικής πολιτικής, ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσει κατά 20.000 τις αφίξεις, καθώς και να περιορίσει τις δευτερογενείς αφίξεις.

Αναφορικά με τη συνεργασία των πέντε κρατών-μελών, ο κ. Πλεύρης σημείωσε: «Δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μία συμφωνία» ενώ όπως εξήγησε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις με διαφορετικές χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μόνο όταν υπάρξει πλήρης ετοιμότητα με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.

Το χρονοδιάγραμμα της πρωτοβουλίας προβλέπει την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, στόχος του προγράμματος είναι το 2027 να τεθεί σε λειτουργία το κέντρο επιστροφών (return hub) σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Θάνος Πλεύρης
Μεταναστευτικό
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
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