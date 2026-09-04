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ΕΛΓΑ: Προκαταβολή 5 εκατ. ευρώ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2024

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ΕΛΓΑ: Προκαταβολή 5 εκατ. ευρώ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2024
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Προκαταβολή συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ καταβάλλεται σήμερα στους δικαιούχους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ για τις πυρκαγιές του 2024.

Προκαταβολή συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ καταβάλλεται σήμερα στους δικαιούχους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ, για ζημιές που υπέστη το φυτικό κεφάλαιο των καλλιεργειών τους από τις πυρκαγιές του 2024.

Η χρηματοδότηση των ενισχύσεων του Προγράμματος «Πυρκαγιές 2024» προέρχεται από τους πόρους του Υποπρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ασφαλιστικού φορέα, οι προκαταβολές των ενισχύσεων έχουν ήδη πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών, μέσω του συστήματος πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
ΕΛΓΑ
Αποζημιώσεις
Πυρκαγιά
Αγροδιατροφή
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