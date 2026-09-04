«Εγκαταλείπει» τα αμερικανικά ομόλογα το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας

«Οι αξιόπιστοι αγοραστές και κάτοχοι ομολόγων των ΗΠΑ βρίσκονται υπό πίεση», διαπίστωσε ο οικονομολόγος Mοχάμεντ Ελ - Εριάν στο CNBC.

Τη συρρίκνωση των αμερικανικών ομολόγων από το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο ύψους 2,3 τρισ. δολαρίων, εξετάζει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, καθώς επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις θέσεις του.

Οι επικεφαλής της Norges Bank Investment Management, έγραψαν σε επιστολή τους προς το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών και τάχθηκαν υπέρ της μείωσης του υποδείκτη της κυβέρνησης για τις συμμετοχές της σε ομόλογα από 70% σε 50% - ένα επίπεδο που, όπως ανέφεραν, θα παρείχε επαρκή ρευστότητα κατά τη διάρκεια των αναταραχών της αγοράς, επιτρέποντας παράλληλα την αναζήτηση μεγαλύτερων αποδόσεων σε άλλα assets.

Η ανακατανομή θα μείωνε σταδιακά τις συμμετοχές της NBIM σε ομόλογα των ΗΠΑ από 34,1% σε 21,9%, στην Ευρωζώνη από 16,8% σε 14,1% και θα αύξανε το μερίδιό της σε ιαπωνικά ομόλογα σε 7,4% από 4,6%. Παράλληλα, σχεδιάζει να αυξήσει τις συμμετοχές της σε εταιρικά ομόλογα, στο 27,6% από 16,2%.

Η πιθανή μετατόπιση θα έρθει σε μια ευαίσθητη στιγμή για την αγορά ομολόγων, με τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις να ωθούνται σε υψηλά δεκαετίας, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη δημοσιονομική πορεία των ΗΠΑ και το ολοένα και βαρύτερο χρέος.

«Οι αξιόπιστοι αγοραστές και κάτοχοι ομολόγων των ΗΠΑ βρίσκονται υπό πίεση», διαπίστωσε ο οικονομολόγος Mοχάμεντ Ελ - Εριάν στο CNBC.

Αναφερόμενος στην πρόταση της NBIM να μειώσει το δικό της μερίδιο στα ομόλογα, τόνισε: «Το μέγεθος δεν είναι μεγάλο, αλλά το σήμα ότι οι παραδοσιακοί κάτοχοι και αγοραστές γίνονται λιγότερο αξιόπιστοι είναι πολύ σημαντικό».

Το NBIM κατέχει επί του παρόντος περίπου 1,65 τρισ. δολάρια σε μετοχές - σχεδόν 1,5% όλων των τίτλων στις εισηγμένες του κόσμου - και 592 δισ. δολάρια σε ομόλογα.

Το ταμείο, που ιδρύθηκε το 1998 για να επενδύσει έσοδα από το νορβηγικό πετρέλαιο με αυστηρά προστατευτικά κιγκλιδώματα για να διατηρήσει τη μακροζωία του, έχει σημειώσει ρεκόρ κερδών τα τελευταία τρίμηνα από τις τεράστιες επενδύσεις του σε αμερικανικές και ασιατικές εταιρείες τεχνολογίας ελέω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με πρωταγωνίστριες τις μετοχές ημιαγωγών.