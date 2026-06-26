Παύει η λειτουργία της Binance στην Ευρώπη από την 1η Ιουλίου

Υπενθυμίζεται πως το αίτημα της Binance στην Ελλάδα για πανευρωπαϊκή άδεια απορρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η Binance ενημέρωσε τους πελάτες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως από την επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει να τους παρέχει υπηρεσίες, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας στην περιοχή, μεταδίδουν οι FT.

Από την 1η Ιουλίου όλες οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια, βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (Markets in Crypto-Assets Regulation- MiCA), αντίθετα κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται πως το αίτημα της Binance στην Ελλάδα για πανευρωπαϊκή άδεια απορρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν την έναρξη ισχύος της σχετικής οδηγίας και πλέον το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του κόσμου σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση μέσω Γαλλίας, όπου είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει συζητήσεις για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με πληροφορίες των FT. Ωστόσο, ακόμη και αν εγκριθεί με αυτό τον τρόπο, στο μεταξύ δεν θα επιτρέπεται να εξυπηρετεί πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πελάτες από την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, όπου η εταιρεία επί του παρόντος διαθέτει τοπικές άδειες, έχουν λάβει mail που τους ενημερώνει για τον τρόπο ανάληψης των χρημάτων τους από την πλατφόρμα καθώς η εταιρεία «δεν θα λάβει άδεια MiCA έως τις 30 Ιουνίου 2026».

Η Binance ανέφερε ότι δεν έλαβε επίσημη απάντηση σχετικά με την αίτησή της στην Ελλάδα και έτσι «έλαβε τη συνετή απόφαση να αποσύρει την αίτηση και να επιδιώξει αδειοδότηση σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα».

«Η Ευρώπη παραμένει σημαντική αγορά για τη Binance και η δέσμευσή μας σε ένα σαφές, δίκαιο και εναρμονισμένο πλαίσιο MiCA δεν έχει αλλάξει. Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξασφαλίσουμε άδεια MiCA τους επόμενους μήνες και θα ανακοινώσουμε το σχετικό κράτος-μέλος όταν είμαστε έτοιμοι», ανέφερε η εταιρεία.