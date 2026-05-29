Κέρδη για τον χρυσό

Άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση κατέγραψε ο χρυσός την Παρασκευή, αντιδρώντας στις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να έχουν συμφωνήσει στην παράταση της μεταξύ τους εκεχειρίας.

Άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση κατέγραψε ο χρυσός την Παρασκευή, αντιδρώντας στις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να έχουν συμφωνήσει στην παράταση της μεταξύ τους εκεχειρίας. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές παρέμεναν σε τροχιά πτώσης σε επίπεδο μήνα, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι προσδοκίες για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα συνέχιζαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται 1,5%, φτάνοντας τα 4.556 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures κέρδισαν 1,17%, στα 4.585 δολάρια. Την Πέμπτη είχε βρεθεί σε χαμηλό δύο μηνών, στα 4.365,76 δολάρια, ωστόσο τελικά έκλεισε με κέρδη.

Τέσσερις πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι η προτεινόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και άρση των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη συμφωνία, ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Phillip Streible, επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή αγορών της Blue Line Futures, ο χρυσός αντέδρασε ανοδικά από ένα σημαντικό τεχνικό επίπεδο στήριξης, ενώ η αισιοδοξία για την παράταση της εκεχειρίας οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και του δολαρίου — εξέλιξη που ευνοεί τον χρυσό.