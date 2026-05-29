Νέο alert: Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα μείνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ως το 2030

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν σε επίπεδα-ρεκόρ ή πολύ κοντά σε αυτά κατά την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), η οποία εκπονήθηκε από τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office). Η έκθεση εξετάζει τόσο τις κλιματικές συνθήκες των τελευταίων πέντε ετών όσο και τις προβλέψεις για τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη έως το 2030.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης κατά την περίοδο 2026-2030 προβλέπεται να κυμανθεί από 1,3°C έως 1,9°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα 86% κάποιο από τα έτη της πενταετίας να ξεπεράσει το 2024 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι επιστήμονες εκτιμούν με πιθανότητα 91% πως τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030 θα παρουσιάσει μέση παγκόσμια θερμοκρασία άνω του ορίου του 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Το όριο αυτό είχε ήδη ξεπεραστεί προσωρινά το 2024, όταν η παγκόσμια θερμοκρασία ήταν περίπου 1,55°C υψηλότερη από τη βάση αναφοράς.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι υπάρχει πιθανότητα 75% ο μέσος όρος της πενταετίας 2026-2030 να υπερβεί το όριο του 1,5°C. Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο, με πιθανότητα μικρότερη του 1%, κάποιο έτος της επόμενης πενταετίας να ξεπεράσει τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Οι προβλέψεις δείχνουν ακόμη τάση επικράτησης συνθηκών El Niño στον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, ιδιαίτερα το 2027 και το 2028. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης, δρ Leon Hermanson, η πιθανή εμφάνιση του φαινομένου στα τέλη του 2026 αυξάνει τις πιθανότητες το 2027 να αποτελέσει νέο έτος-ρεκόρ θερμοκρασιών.

Ιδιαίτερα έντονες αναμένονται οι μεταβολές στην Αρκτική. Οι θερμοκρασίες κατά τους επόμενους πέντε χειμώνες στο βόρειο ημισφαίριο προβλέπεται να είναι κατά 2,8°C υψηλότερες από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση των θαλάσσιων πάγων σε περιοχές όπως η Θάλασσα Μπάρεντς, η Θάλασσα Μπέρινγκ και η Θάλασσα του Οχότσκ.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για τις βροχοπτώσεις δείχνουν αυξημένα επίπεδα σε βόρεια γεωγραφικά πλάτη, στον Σαχέλ, στη βόρεια Ευρώπη, στην Αλάσκα και στη Σιβηρία, ενώ ξηρότερες συνθήκες αναμένονται στον Αμαζόνιο και σε υποτροπικές περιοχές. Για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι εκτιμήσεις υποδηλώνουν πιθανότητα αυξημένων βροχοπτώσεων την περίοδο 2026-2030, αν και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αξιοπιστία των προβλέψεων για την περιοχή παραμένει περιορισμένη.