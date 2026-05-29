«Βυθίστηκε» 20% η τιμή του πετρελαίου τον Μάιο

Ο φόβος της Wall Street μήπως πιαστεί εξαπίνης σε περίπτωση που ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τερματιστεί γρήγορα, οδήγησε τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου σε «ελεύθερη πτώση» άνω του 20% τον Μάιο. Τόσο το WTI, όσο και το brent σημείωσαν τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το ξέσπασμα της κρίσης του κορονοϊού, πριν από περισσότερα από έξι χρόνια.

Το συμβόλαιο του brent, παραδόσεως Ιουλίου, υποχώρησε σχεδόν 20% τον Μάιο, κλείνοντας στα 90,71 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή —την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του μήνα αλλά και του συγκεκριμένου συμβολαίου (front-month contract). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2020, όταν η πανδημία πυροδότησε ένα ιστορικό σοκ ζήτησης που «λύγισε» τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Το αμερικανικό αργό παραδόσεως Ιουλίου σημείωσε πτώση 17% αυτόν τον μήνα, υποχωρώντας στα 86,83 δολάρια το βαρέλι. Με αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσε επίσης τον χειρότερο μήνα του από τις αρχές του 2020, βάζοντας τέλος σε ένα τετράμηνο ανοδικό σερί, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

Οι επενδυτές ποντάρουν σε μια επικείμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα μπορούσε να αμβλύνει τις διαταραχές στον εφοδιασμό στον Περσικό Κόλπο και να επανεκκινήσει το παγκόσμιο εμπόριο του σημαντικότερου εμπορεύματος στον κόσμο. Οι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και το Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει σε μια προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αν και οποιαδήποτε συμφωνία χρειάζεται ακόμα την έγκριση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ιρανών ηγετών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Παρασκευής, ο Τραμπ δήλωσε ότι συνεδριάζει στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room) «για να λάβει μια τελική απόφαση» σχετικά με τη συμφωνία. Δεν ήταν σαφές πόσο θα διαρκούσε η συνάντηση.

«Η 60ήμερη κατάπαυση του πυρός ίσως είναι ένα πιο αξιοσημείωτο βήμα προς έναν διαρκή τερματισμό του πολέμου, αλλά οι αγορές άρχισαν να προεξοφλούν αυτή την "πορεία" από τις αρχές Απριλίου, όταν κηρύχθηκε η αρχική, αν και πιο προσωρινού χαρακτήρα, κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Tyler Richey, τεχνικός αναλυτής της Sevens Report.

Η πιθανή κατάπαυση του πυρός έχει φέρει κάποια ανακούφιση σε ολόκληρη την ενεργειακή βιομηχανία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, δήλωσε την Παρασκευή ότι η ψυχολογία της αγοράς κινείται στη λογική πως «αυτό είναι πιο κοντά στο τέλος, παρά στην αρχή».

«Υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι το τέλος είναι κοντά, η σύγκρουση έχει σχεδόν επιλυθεί και η ροή μέσω των [Στενών του Ορμούζ] θα αποκατασταθεί πολύ γρήγορα, και αυτό έχει κρατήσει το πίσω μέρος της καμπύλης (backend of the curve) χαμηλότερα από ό,τι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά», δήλωσε ο Wirth σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Παρόλα αυτά, η νευρικότητα παραμένει έντονη στη Wall Street σχετικά με τους κινδύνους να έχουν πέσει εντελώς έξω στις εκτιμήσεις τους για το μέγεθος αυτού του πετρελαϊκού σοκ.