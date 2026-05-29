Πούτιν: «Η Ρωσία θα καταστρέψει όποιον επιχειρήσει να επιτεθεί στο Καλίνινγκραντ»

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία μέσα για να καταστρέψει όποιον επιχειρήσει να επιτεθεί στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, προειδοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει στη Μόσχα ότι είναι ικανό να διεισδύσει στο Καλίνινγκραντ.

Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με τις αναφορές των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ουκρανία έχει στείλει χειριστές δρόνων στη Λετονία, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι όποια περιοχή συνιστά απειλή για τη Ρωσία θεωρείται νόμιμος στόχος.

Ταυτόχρονα ωστόσο ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία. Διευκρίνισε ότι προηγούμενες δηλώσεις του, στις 9 Μαΐου, ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, βασίζονταν στην ανάλυση των ρωσικών κερδών επί του πεδίου της μάχης.

Πάντως ο Ρώσος πρόεδρος αρνήθηκε να παρουσιάσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου. Πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί δυτικών χωρών ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι «ψέματα» γιατί η Ρωσία «ουδέποτε απείλησε και δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες». Τόνισε επίσης ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης θα έπρεπε «να ντρέπονται» για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψαν την ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε κοιτώνα μαθητών στην περιοχή του Λουχάνσκ, όπου σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, όπως λέει η Ρωσία.

Το drone που συνετρίβη στο Γαλάτσι ήταν ρωσικό, λέει το ΝΑΤΟ

Από την Αστάνα του Καζακστάν όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Πούτιν δήλωσε νωρίτερα ότι «κανείς δεν μπορεί να πει» από πού προήλθε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβη σήμερα σε μια πολυκατοικία, στο Γαλάτσι της Ρουμανίας, «μέχρι να εξεταστεί από εμπειρογνώμονες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό.

Σχολίασε μάλιστα ότι και άλλοι ουκρανικοί δρόνοι έχουν πέσει σε άλλες χώρες πρόσφατα.

Ωστόσο, ο Μάρτιν Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SHAPE) διαβεβαίωσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπεσε στο κτίριο κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία ήταν ρωσικής προέλευσης.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ καταδίκασε την «επικίνδυνη εισβολή» με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ «θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσία συνιστά κίνδυνο για όλους μας» σχολίασε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, αφού μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν. Ο τελευταίος ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στην πόλη Κωνστάτζα θα κλείσει και ο πρόξενος θα απελαθεί από τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ