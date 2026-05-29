ΗΠΑ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να λάβει την «τελική του απόφαση» για μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν

Ο Αμερiκανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική του απόφαση» σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν.

«Θα έχω τώρα μια συνάντηση στο Situation Room (σ.σ.: Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου) για να λάβω μια τελική απόφαση», έγραψε στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του απαρίθμησε τις δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβει το Ιράν και τα σημεία που θεωρεί δεδομένα για μια πιθανή συμφωνία.

«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως» και η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευτεί για την πλήρη αποναρκοθέτηση των Στενών, ανέφερε ο Τραμπ.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο «θα ξεθαφτεί από τις ΗΠΑ (...) σε στενό συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν θα υπάρξει καμία ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεωτέρας», συνέχισε, ενώ είπε «άλλα, πολύ μικρότερης σημασίας ζητήματα έχουν επιλυθεί», διαβεβαίωσε.

ΥΠΕΞ Ιράν: «Η συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ»

Η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις «υπερβολικές» απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική» απόφασή του.

«Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά», είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του του Ομάν. Ο Αραγτσί κατήγγειλε τις «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» αλλά και τις «αντιφατικές και άστατες θέσεις» των ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια, και θα κρίνει από πράξεις, προσθέτοντας πως το Ιράν δεν θα ενεργήσει εκτός αν η άλλη πλευρά το κάνει πρώτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν χθες Πέμπτη σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω των στενών του Ορμούζ, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί.