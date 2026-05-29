Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 ετών, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό κέντρο.

«Καλό ταξίδι στο ΦΩΣ Πατέρα μου.. Ησουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωας μου. Τώρα θα ξεκουραστείς…… Σε αγαπώ πολύ…» έγραψε σε ανάρτηση στα Facebook ο γιος του, Χρήστος.

Ο Νίκος Ταγαράς, έχει δύο γιούς και τέσσερα εγγόνια. Γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Υπήρξε απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 έτη και υπηρέτησε τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό, ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, ως Δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας και κατόπιν ως Νομάρχης Κορινθίας κατά την οκταετία 2003 – 2010.

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ, στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, στις εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023 και επανεξελέγη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 στην ίδια εκλογική Περιφέρεια.

Μητσοτάκης: Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

«Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του.

Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια.

Όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Κωστής Χατζηδάκης: «Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό»

Τον παλιό του συνεργάτη Νίκο Ταγαρά αποχαιρετά με συγκίνηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού».

Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταλήγει: «Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση.

Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!».

Άκης Σκέρτσος: Ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων

Στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τα σπάνια χαρίσματά του, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσου: «Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων.

Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα. Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή. Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη.

Γι' αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά.

Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες», καταλήγει ο 'Ακης Σκέρτσος.