Λάρισα: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στους Γόννους Τεμπών - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάσχεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε μεγαλύτερη έκταση.

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόννων του Δήμου Τεμπών Λάρισας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάσχεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε μεγαλύτερη έκταση.