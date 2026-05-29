Ένα νέο αθλητικό τοπόσημο για την Αθήνα.

Σε 33,6 εκατ. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) διαμορφώθηκε η σύμβαση της ΕΚΤΕΡ με την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε. για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτεχνικού Σωματείου ΠΑΟ» ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 16 μήνες.

«Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (είτε αυτοτελώς είτε μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 202,06 εκατ. ευρώ» τονίζει η εισηγμένη.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραφε στο insider.gr, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που προηγήθηκε και μετά από αξιολόγηση βάσει τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών κριτηρίων, επελέγη ως ανάδοχος η ΕΚΤΕΡ.

Η ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ισότιμα η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, έχει αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση της μελέτης και κατασκευής του έργου, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως τη δέσμευση τους να υποστηρίζουν έργα αστικής ανάπλασης και κοινωνικών υποδομών στρατηγικής σημασίας.

Το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό και σημαντικό καταλύτη για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Βοτανικού.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, μιας από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στην Αθήνα, με στόχο τη δημιουργία δύο σύγχρονων μητροπολιτικών πόλων αθλητισμού, αναψυχής και πολιτισμού στον Βοτανικό και στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Το νέο σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα αναπτύσσεται σε έξι επίπεδα, με συνολική επιφάνεια περίπου 16.500 τ.μ., και σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει τις ανάγκες χρήσεων που μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες και διοργανώσεις, βοηθητικό προπονητήριο, ανοικτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, εξειδικευμένους χώρους προπόνησης, ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, και πλήρες σύνολο συνοδών και υποστηρικτικών λειτουργιών.