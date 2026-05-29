Διστακτική άνοδος στις ευρωαγορές

Κέρδη στην ημέρα, στην εβδομάδα και στον μήνα πέτυχαν οι ευρωαγορές. Το κλίμα σήμερα, ωστόσο, ήταν ασταθές σήμερα, με τους επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική του απόφαση» σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν.

O πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Παρασκευής με κέρδη 0,2% στις 626 μονάδες, αν και η εικόνα είναι μικτή στα επιμέρους χρηματιστήρια. Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 0,08% στις 25.113 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε απώλειες 0,16% στις 10.409 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,07% στις 8.183 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο +0,42% και τις 50.036 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κέρδισε 0,49% στις 18.368 μονάδες.

Οι μετοχές του τομέα της άμυνας έδωσαν ώθηση με τον περιφερειακό δείκτη Stoxx Aerospace and Defense να καταγράφει κέρδη 1%. Στο ταμπλό, η μετοχή της Creotech Instruments «εκτοξεύτηκε» 19%.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πληροφορίες ιρανικών ΜΜΕ για κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην περιοχή του Κόλπου. Τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή», το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί «πόροι» είναι γνωστό πού βρίσκονται.

Στο μέτωπο των μάκρο, τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά καθώς ο πληθωρισμός σε Ιταλία και Γαλλία τσίμπησε σε υψηλό διετίας τον Μάιο, εντείνοντας τα σενάρια που θέλουν την ΕΚΤ να προχωρά σε αύξηση επιτοκίων στις 11 Ιουνίου με το κόστος δανεισμού από 2% στο 2,25% ενώ προεξοφλείται άλλη μία κίνηση στα τέλη του έτους. Ο ΔΤΚ επιτάχυνε 2,8% στη Γαλλία τον Μάιο και 3,6% στην Ισπανία (υψηλό από 2024), με την άνοδο να αποδίδεται κυρίως στο ενεργειακό ράλι, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.