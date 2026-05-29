Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Από 30/6 ξεκινούν τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - Φλώρινα

Newsroom
Το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλώρινας με την Έδεσσα, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Από αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, ξεκινά η επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - Φλώρινα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), σε συνέχεια του σχεδιασμού κυκλοφορίας και των αναγκαίων συνεννοήσεων με τη σιδηροδρομική επιχείρηση Hellenic Train.

Με το νέο πρόγραμμα ενισχύεται η σιδηροδρομική εξυπηρέτηση της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με επιβατικές αμαξοστοιχίες που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τη Βέροια, τη Νάουσα, την Έδεσσα, το Αμύνταιο και τη Φλώρινα. Το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλώρινας με την Έδεσσα, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη κάλυψη των ραδιοεπικοινωνιών στο τμήμα του δικτύου Θεσσαλονίκη-Φλώρινα.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Η επανέναρξη των δρομολογίων προς την Φλώρινα αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την αναβάθμιση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα, στην κοινή μας προσπάθεια με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε καλύτερα την υφιστάμενη υποδομή, να ενισχύουμε σταδιακά τη σιδηροδρομική εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και να διαμορφώνουμε ένα πιο αξιόπιστο, ασφαλές και λειτουργικό δίκτυο για τους πολίτες».

Σιδηρόδρομοι Ελλάδας (νέος ΟΣΕ)
Σιδηρόδρομοι
