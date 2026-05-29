Ακίνητα: Ψηφιακές μεταβιβάσεις και για περιοχές εκτός αντικειμενικών - Αυτόματη εκκαθάριση φόρου από ΑΑΔΕ

Οι δηλώσεις για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές θα υποβάλλονται ψηφιακά. Λιγότερη γραφειοκρατία, εξπρές διαδικασίες.

Την επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών σχεδιάζει η ΑΑΔΕ, προχωρώντας σε ακόμη ένα βήμα πλήρους ψηφιοποίησης των μεταβιβάσεων ακινήτων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων θα συνοδεύεται από αυτόματη εκκαθάριση του φόρου, μέτρο που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς σήμερα οι συγκεκριμένες υποθέσεις απαιτούν συχνά χρονοβόρες διαδικασίες και αλλεπάλληλες επισκέψεις στις φορολογικές υπηρεσίες.

Με τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ολοκληρώνουν ψηφιακά τις διαδικασίες ανεξάρτητα από το εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός αντικειμενικών αξιών, επιταχύνοντας αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και αποδοχές κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, εντός του 2027 θα ενεργοποιηθούν:

Η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρων μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για δηλώσεις που δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση των καθυστερήσεων και η ταχύτερη ολοκλήρωση των συναλλαγών σε περισσότερες από 2.100 περιοχές σε όλη τη χώρα που παραμένουν εκτός αντικειμενικού συστήματος. Στις περιοχές αυτές, οι μεταβιβάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στους φορολογούμενους, ενώ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει σταδιακά την ένταξή τους στο σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το όφελος για κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, όπου μεγάλο ποσοστό ακινήτων βρίσκεται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού και οι διαδικασίες μεταβίβασης συχνά απαιτούν πολύμηνη αναμονή.

Η φορολογική διοίκηση επενδύει πλέον συστηματικά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, επιδιώκοντας να περιορίσει τα λάθη, να επιταχύνει τους ελέγχους και να ενισχύσει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων. Ήδη, η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY έχει μειώσει σημαντικά τον χρόνο ολοκλήρωσης των υποθέσεων.

Αυξημένες εισπράξεις από μεταβιβάσεις

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν τη δυναμική που συνεχίζει να εμφανίζει η αγορά ακινήτων και το 2026. Τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης το πρώτο δίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και διαμορφώθηκαν σε 96,52 εκατ. ευρώ από 86,89 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Μόνο τον Φεβρουάριο, η αύξηση ξεπέρασε το 30%. Ο φόρος μεταβίβασης επί οικοδομών ανήλθε σε 81,25 εκατ. ευρώ, έναντι 72,87 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 11,5%. Σταθερές παρέμειναν οι εισπράξεις από φόρους και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 38,36 εκατ. ευρώ.