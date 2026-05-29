Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της καταστατικής έδρας στην Ελβετία

Την ολοκλήρωση της μεταφοράς της καταστατικής της έδρας στην Ελβετία ανακοίνωσε η Allwyn AG, σε μια κίνηση που αποτελεί το τελικό στάδιο της συναλλαγής επιχειρηματικής συνένωσης με την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, η διαδικασία διασυνοριακής μετατροπής ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου 2026, με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στην Ελβετία, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 12 Μαΐου 2026.

Η Allwyn ανέφερε ότι η μεταφορά της έδρας αποτελεί το τελικό βήμα για την υλοποίηση της ήδη ανακοινωθείσας συμφωνίας επιχειρηματικής συνένωσης με την ΟΠΑΠ.

Παράλληλα, η εταιρεία διευκρίνισε ότι θα διατηρήσει την επωνυμία Allwyn AG και θα συνεχίσει να είναι εισηγμένη στην Euronext Athens, το πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών.