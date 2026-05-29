AVE: Συμμετοχή στην ΑΜΚ της Yalco με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος εταιριών AVE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "YALCO", που περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής που θα συνεδριάσει για την λήψη αποφάσεων την 02.06.2026.

Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί μέσω της AVE Participation Ltd, 100% θυγατρικής της AVE A.E. και η υλοποίηση της ως άνω πρόθεσης προϋποθέτει τη λήψη θετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της YALCO επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και ιδίως σε αυτά της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και εισφορά σε είδος και της μείωσης κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

